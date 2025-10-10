Xunta y Fegamp dan un paso más para integrar en el Sergas la atención a drogas
Santiago
La Xunta acordó ayer con la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) los criterios para integrar las unidades asistenciales de drogodependencias en el Sergas.
La secretaria xeral técnica de Sanidade, Natalia Lobato, dirigió ayer una reunión de la comisión mixta constituida por ambas partes para transferir estos dispositivos, encuentro en el que se presentaron los informes sobre el análisis de los medios humanos y materiales a traspasar.
Informes y criterios se enviarán a los 13 municipios implicados para su aprobación por el pleno y el 19 está prevista una nueva cita para acordar el traspaso.
