La Xunta mantiene en 1,6 millones las ayudas para los comedores escolares
E. Ocampo
La Xunta publica la convocatoria de ayudas para apoyar la gestión de los comedores escolares por parte de las ANPA, dotada con 1,6 millones —la misma cuantía que el año pasado—. Las subvenciones, destinadas a cubrir gastos de menú, personal, limpieza y seguros, oscilarán entre 0,66 y 0,78 euros por niño y día, según el número de comensales.
Las asociaciones de madres y padres consideran esta cantidad claramente insuficiente y advierten de que será imposible aplicar el nuevo decreto de menús saludables, que obliga a incorporar más productos frescos, fruta y alimentos ecológicos. Según sus cálculos, cumplir con los nuevos requisitos podría encarecer los menús hasta un 45%, unos 120 euros, según Foanpas.
La presidenta de Foanpas Vigo, Iria Salvande, denuncia que «es inviable cumplir el decreto con la financiación actual» y que la Consellería «traslada la responsabilidad a los ayuntamientos», algo que considera «injusto».
- Fabio, de 36 años, heredó un piso: «Soy un privilegiado: de vivir alquilado entre goteras pasé a tener casa propia»
- Veroño en Galicia': ¿Hasta cuándo durará este veranillo de octubre?
- La fuga a la carrera de una vaca en San Froilán deja una mujer herida grave
- Varios cientos de estudiantes se manifiestan en A Coruña en una jornada de huelga contra el genocidio de Gaza
- Huelga de médicos en Galicia: el Sergas cifra el seguimiento en el 23,5%
- La hipoteca en A Coruña supera ya el umbral de riesgo: se lleva 37% del sueldo
- VII Foro La Toja en directo
- Llamadas y mensajes letales: uno de cada cinco muertos en carreteras de Galicia usaba el móvil