La Xunta mantiene en 1,6 millones las ayudas para los comedores escolares

La Xunta publica la convocatoria de ayudas para apoyar la gestión de los comedores escolares por parte de las ANPA, dotada con 1,6 millones —la misma cuantía que el año pasado—. Las subvenciones, destinadas a cubrir gastos de menú, personal, limpieza y seguros, oscilarán entre 0,66 y 0,78 euros por niño y día, según el número de comensales.

Las asociaciones de madres y padres consideran esta cantidad claramente insuficiente y advierten de que será imposible aplicar el nuevo decreto de menús saludables, que obliga a incorporar más productos frescos, fruta y alimentos ecológicos. Según sus cálculos, cumplir con los nuevos requisitos podría encarecer los menús hasta un 45%, unos 120 euros, según Foanpas.

La presidenta de Foanpas Vigo, Iria Salvande, denuncia que «es inviable cumplir el decreto con la financiación actual» y que la Consellería «traslada la responsabilidad a los ayuntamientos», algo que considera «injusto».