Galicia logra una fábrica europea de IA dotada con 82 millones de euros para innovar en salud

Galicia ha sido elegida para albergar una de las seis nuevas fábricas de inteligencia artificial (IA) que impulsa la UE a través de la Empresa Común de Computación de Altas Prestaciones Europea. Esto se traducirá en una inyección total de 82 millones de euros, de los cuales 41 millones son fondos europeos, 24 proceden del Estado y la Xunta aporta otros 17 millones. Será el Centro de Supercomputación de Galicia (Cesga) el que acoja esta factoría que estará centrada en el ámbito de la salud. Se encargará de desarrollar la medicina personalizada, descubrir nuevas vacunas o buscar soluciones para el envejecimiento saludable.

«Es un hito histórico, un proyecto insignia que vincula las áreas de la biotecnología y la inteligencia artificial», presumió ayer el conselleiro de Educación, Román Rodríguez. «Nos sitúa en la élite europea», señaló el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda.

Galicia presentó su candidatura el pasado mes de junio con el apoyo de más de 60 entidades del ámbito estatal, europeo e internacional. A su favor jugó, según Educación, la «solidez de la I+D+i» en la comunidad, su «potencial» en biotecnología y el «prestigio» del CSIC, patrono del Cesga junto con la Xunta.

Es un espaldarazo importante al sistema de I+D gallego. Hasta ahora solo había 13 fábricas de IA en toda Europa ubicadas en doce países (Alemania, Austria, Bulgaria, Eslovenia, Finlandia, Francia, Grecia, Italia, Luxemburgo, Polonia, Suecia y España, concretamente en Barcelona). La concesión de este proyecto al Cesga supone que Alemania, España y Polonia serán los tres únicos países que cuentan con dos factorías de inteligencia artificial, «lo que sitúa a Galicia en una posición relevante en el ámbito de las tecnologías profundas y la biotecnología», en palabras de la Consellería de Educación.

La presidente del CSIC, Eloisa del Pino, valoró que con esta nueva infraestructura «se refuerzan las capacidades de desarrollo de servicios científicos de alto valor añadido, aprovechando al máximo el ecosistema de datos generado por esta institución».

¿Pero qué es una fábrica de IA? Han sido ideadas por la Comisión Europea para impulsar el uso de esta tecnología. Son espacios donde se diseñan, prueban e implementan soluciones de inteligencia artificial. Actúan como centros de innovación que permiten crear aplicaciones inteligentes, pero además favorecen la formación y la atracción de talento y fomentan la colaboración entre empresas, universidades y centros de investigación.

La fábrica gallega, además de avanzar en medicina personalizada o el desarrollo de vacunas, investigará en la gestión de recursos marinos, la agricultura, la ganadería, el sector forestal o los nutracéuticos —alimentos que ofrecen beneficios para la salud—. En Galicia permitirá además el desarrollo de startups, mejorará la competitividad de las empresas y servirá para atraer talento.

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, celebró la noticia y subrayó el compromiso del Gobierno por la innovación como motor de progreso en nuestro país. «España quiere ocupar la vanguardia digital y esta nueva fábrica de IA es una oportunidad para liderar su desarrollo en Europa», afirmó.