Investigación en Lugo por soborno a un ministro de Guinea Ecuatorial
Un juzgado indaga si una farmacéutica lucense realizó pagos al político
I. D. P.
Lugo
El juzgado de Instrucción número 1 de Lugo investiga al gerente de la empresa farmacéutica luguesa Farmadismo S.L. por un delito de corrupción en las transacciones internacionales, vinculado con un supuesto soborno al ministro de Sanidad de Guinea Ecuatorial.
Un auto de julio del Tribunal Supremo detalla «el abono de cantidades de dinero» para de sobornarlo «en relación con una venta de productos». Dicha gestión con el ministro se habría realizado en una reunión mantenida en un hotel de Madrid. Además, se alude a una visita a las instalaciones de Farmadismo en el lucense polígono de O Ceao. La empresa lucense, a través de su abogado, defiende que «no existe ningún acto de corrupción».
