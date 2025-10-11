Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Luís Torres preside el Consello da Avogacía | CASTELEIRO

Luís Torres Foira tomó este viernes posesión como nuevo presidente del Consello da Avogacía Galega en el salón de actos del Colegio de Abogados de A Coruña, en un acto con la asistencia de representantes del ámbito judicial. Torres es decano del colegio de la abogacía ferrolano.

