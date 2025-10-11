Luís Torres preside el Consello da Avogacía
Luís Torres Foira tomó este viernes posesión como nuevo presidente del Consello da Avogacía Galega en el salón de actos del Colegio de Abogados de A Coruña, en un acto con la asistencia de representantes del ámbito judicial. Torres es decano del colegio de la abogacía ferrolano.
