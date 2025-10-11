Medio millar de gallegos acude cada mes al 024, la línea contra el suicidio

A pesar de que cada vez se habla más de ella, la salud mental continúa siendo una cuestión tabú en muchos ámbitos. Pedir ayuda es fundamental y desde las propias instituciones públicas se ofrecen diversos servicios a los que se puede acudir. Entre ellos está el 024, la línea de atención a la conducta suicida, un servicio gratuito, confidencial y disponible las 24 horas del día, los 365 días del año. Detrás de esta línea se encuentra un grupo de profesionales, en su mayoría psicólogos, que buscan crear un espacio seguro y confidencial para aquellas personas que acuden al servicio. Su labor es fundamental y reflejo de ello es el número de llamadas que atienden en toda España. Solo en agosto fueron 14.721, según el último balance publicado por el Ministerio de Sanidad, organismo del que depende la línea.

De estas llamadas, un 43% fueron realizadas por mujeres y un 37,5% por hombres, mientras que el 19,5% no especificó su género. Además, una de cada tres llamadas la hizo una persona menor de 30 años.

Algo más de medio millar de las llamadas recibidas en el 024 durante el mes de agosto se hicieron desde la comunidad gallega, una cifra similar a la de meses anteriores. Por provincias, la mayoría procedieron de A Coruña, mientras que Ourense se situó a la cola. Más allá del número de teléfono, Sanidad tiene activado un chat online —a través de la web del Ministerio— al que también pueden acudir personas con ideas suicidas o allegados. A través de esta herramienta se llevaron a cabo 3.301 consultas en el conjunto del Estado, solo 26 desde Galicia.