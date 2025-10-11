Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Rueda presume en Argentina de «Galicia calidade»

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, participó ayer en Buenos Aires (Argentina) en la celebración del Día de la Hispanidad en la Embajada española, donde Galicia estaba invitada. Allí ensalzó la fortaleza de los lazos entre la comunidad gallega y Argentina y presumió del alcance internacional de la marca «Galicia calidade». «Es una muestra al mundo de la Galicia potente, moderna, que se renovó, que tiene empresas de referencia mundial, destacó.

