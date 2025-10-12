Un grupo de orcas provoca el naufragio de un velero frente a la costa de Portugal

Una familia fue rescatada en la noche del jueves al viernes después de que su velero naufragase tras el ataque de un grupo de orcas a más de 50 kilómetros de la costa de Peniche, en Portugal.

De acuerdo con la información publicada por el Jornal de Notícias, los rescatados son dos adultos —una mujer portuguesa y un hombre francés— y tres niños, que fueron auxiliados inicialmente por un barco pesquero que se encontraba por la zona. La familia había abandonado el velero, que se hundió por una vía de agua provocada por la embestida de los cetáceos, y se encontraba a bordo de una balsa salvavidas cuando fueron localizados.

La operación fue coordinada por el Centro de Búsqueda y Salvamento Marítimo de Lisboa, con apoyo de la Fuerza Aérea Portuguesa, que desplegó un helicóptero. Según informaron los militares, su aeronave despegó rumbo a la ubicación del pesquero a las 20.45 horas del jueves y regresó con los cinco tripulantes cerca de las 23.00. Una vez en tierra, la familia fue trasladada a un centro hospitalario.

El Jornal de Notícias recuerda que no es el primer ataque de orcas registrado en la zona. En septiembre ya se había producido un incidente similar frente a Peniche que también obligó al rescate de los ocupantes de un velero. Entre septiembre y octubre se documentaron además otros ataques frente a la Costa da Caparica (Almada), Cascais, y más al norte, en las costas de Viana do Castelo y Vila do Conde. Unos incidentes que también se han replicado durante los últimos años en España, tanto en aguas del Estrecho como en las costas de las Rías Baixas, donde este año las orcas llegaron a adentrarse en el interior de la ría de Arousa.