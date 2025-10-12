El litoral coruñés suma 506 bienes desocupados abiertos a nuevos usos

Bastante antes de asumir las competencias de gestión del litoral, la Xunta había comenzado a trabajar en un listado de edificaciones desocupadas y de valor cultural asentadas a lo largo de la costa gallega sobre las cuales se podría actuar para darles una segunda oportunidad con nuevos usos, distintos de los que originaron su construcción hace décadas, o siglos. Sin embargo, cualquier iniciativa había chocado con el criterio en contra del Gobierno central, que era el que mandaba y que aplicaba unas restricciones muy estrictas. Ahora, la gestión es autonómica y el Ejecutivo gallego ha ido completando ese catálogo de bienes de interés cultural que jalonan los 2.500 kilómetros de litoral gallego para concluir que al menos 867 de estas construcciones son susceptibles de cambiar de uso para dedicarlas actividades turísticas, culturales o de ocio, por ejemplo. La mayoría, 506, corresponden a la provincia de A Coruña; 305 están ubicadas en la provincia de Pontevedra, por 56 en la de Lugo.

Antigua fábrica de salazón en Quenxe (Corcubión). Fue una fábrica de salazón y carbonera construida alrededor del año 1900 y reformada en 2001 para darle uso museístico. Está situada en el frente marítimo y cuenta con un muelle asociado, dentro de un entorno urbano con edificaciones residenciales y dotacionales. El edificio principal presenta un estado de conservación muy deficiente, con degradación estructural y pérdida de revestimientos. Es un bien esperando por una oportunidad para revivir.

Hay fábricas, conserveras, cetáreas, salazones, carpinterías, escuelas, casas rectorales, molinos, faros u hórreos. La característica común de todos ellos es que la Xunta les confiere un valor arquitectónico o industrial y que por eso se podrían autorizar nuevos usos destinados a preservar estas construcciones.

En la provincia de A Coruña, hay 96 bienes inmuebles de tipología industrial por 410 arquitectónica. En el caso de Pontevedra, son 224 las edificaciones desocupadas que reúnen características arquitectónicas especiales, mientras que en otras 81, el elemento diferencial es su naturaleza industrial. Y en la de Lugo, la circunscripción con menor perímetro litoral de las tres, la Xunta ha identificado 43 construcciones de valor arquitectónico y 13 de carácter industrial.

El Gobierno central nunca permitió para estas instalaciones usos distintos para los que fueron levantadas. El ejecutivo gallego sí lo quiere. Es un objetivo declarado, como así lo recordó todavía este pasado mes el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, cuando visitó una antigua fábrica ballenera en Cee (A Coruña). «El objetivo es revitalizar estas construcciones para que dejen de deteriorarse y de ser ruinas olvidadas, y se transformen, de nuevo, en espacios útiles, generadores de actividad, empleo y orgullo colectivo», dijo.

Esta lista de 867 bienes forma parte de un inventario más amplio compuesto por 1.582 elementos, ya que incluye otros 715 de valor arqueológico, etnológico o artístico, para los que no se permitirán nuevos usos. Todos ellos se recogen en un catálogo que en breve se someterá a información pública. Del total; 677 son de tipología arquitectónica; 390, arqueológica; 313, etnográfica; 190, industriales; y 12, artística.

La provincia de A Coruña es la que cuenta con más bienes de valor cultural, 819. En la de Pontevedra hay identificados 641 y, en la de Lugo, 122.

En total, el litoral de la provincia coruñesa —con 956 kilómetros de longitud— posee 163 bienes de valor arqueológico. Otras 145 edificaciones son de tipología etnográfica y 5, de naturaleza artística.