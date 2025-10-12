¿Qué tiempo hará hoy en A Coruña?

A Coruña mantendrá tiempo estable este domingo, con pocos cambios en las temperaturas y cielos en general muy abiertos. La comunidad seguirá el domingo bajo influencia de las altas presiones pero con aire frío en altura, según la predicción de Meteogalicia. Habrá nieblas en comarcas del interior que con el paso de las horas irán desapareciendo, dejando los cielos muy abiertos en general.

Las temperaturas mínimas experimentarán un ligero ascenso y las máximas no tendrán cambios significativos, mientras que los vientos soplarán del este-noreste flojos en general y moderados en el litoral norte.

Temperaturas mínimas y máximas previstas en las ciudades: