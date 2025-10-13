Muere un hombre de 51 años en un accidente de tráfico en Castro de Rei
La furgoneta que conducía estaba volcada
E. P.
Un hombre de 51 años ha fallecido este lunes en un accidente de tráfico en el municipio lucense de Castro de Rei.
El suceso tuvo lugar alrededor de las 00.00 horas, en Os Vales, en la parroquia de Loentia. Según explica el 112, fue un particular el que dio la voz de alarma. Alertaba sobre la presencia de una furgoneta volcada y de un hombre tendido en la cuneta que podía necesitar asistencia sanitaria urgente.
El servicio informó a la Guardia Civil de Tráfico y a la Central de Coordinación de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que desplazó una ambulancia asistencial de Soporte Vital Avanzado.
Con todo, y aunque fue atendido en el punto, el paciente acabó falleciendo en el propio lugar del accidente.
