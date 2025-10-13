El Sergas cierra 2024 con un coste extra de 600 millones en gasto corriente y personal

El Consello de Contas reprocha periódicamente la técnica presupuestaria que utiliza la Consellería de Sanidade con el Sergas, que consiste en hacer una infraestimación de las previsiones de gastos de personal y farmacéutico y luego corregirlas a lo largo del año con sucesivas ampliaciones de crédito para cubrir esas necesidades. Esto ha sucedido en el pasado y también se ha repetido en 2024, según se recoge en la cuenta general de la Xunta aprobada recientemente por el Gobierno gallego. En 2024, el Sergas ha tenido que inyectar durante ese ejercicio 600,5 millones de euros a su presupuesto ordinario para paliar esta habilitación a la baja de fondos para no dejar al descubierto el pago de las nóminas y, sobre todo, el capítulo de los gastos corrientes y suministro de fármacos.

El volumen de estas modificaciones para ‘engordar’ las cuentas iniciales es muy notable, tanto que representa un incremento de casi el 12%, porque el presupuesto del Sergas aprobado por la Xunta y el Parlamento era de 5.070 millones de euros y a final de 2024 su montante superó ligeramente los 5.671 millones.

En 2023 —y otros años anteriores— pasó lo mismo, lo que llevó al Consello de Contas a calificar como «deficiente» esta técnica de presupuestar por lo bajo, sabiendo de antemano que luego, a lo largo del ejercicio, habrá que llenar las arcas porque el dinero previsto resulta insuficiente.

Así, para cuadrar 2023 se tuvo que hacer una ampliación de 480 millones, lo que supuso un aumento del 10% con respecto al presupuesto inicial. Pero en 2024 fue 120 millones más el coste extra que hubo que asumir, ya que se llegó a los 600,5 millones de euros, lo que representa una subida del 11,9% de los fondos aprobados inicialmente para mantener operativo el Sergas todo el año.

¿A qué se dedica este sobrecoste? A pagar las nóminas del personal y, sobre todo, a cubrir el capítulo de gasto en bienes corrientes y servicios, que incluye, entre otros, agua, luz, comunicaciones y, sobre todo, suministros, que en el caso de la sanidad son básicamente fármacos.

A estos gastos corrientes hubo que destinar 355,7 millones de euros adicionales para alcanzar, finalmente, los 1.856 millones, 200 más que en 2023. En la cuenta general se destacan, como los expedientes de modificación más importantes, dos realizados por importe de 77,5 y 60 millones de euros para el abono de productos farmacéuticos.

En cuanto al personal, las modificaciones ascendieron a 233,3 millones de euros. El Sergas detalla que la mayor parte, algo más de 156 millones de euros, se fue para pagar la nómina de diciembre de 2024. Con este añadido adicional sobre el gasto previsto, el capítulo de personal llegó a los 2.421 millones de euros.

En la cuenta xeral de la Xunta se informa también de los compromisos de gastos adquiridos con cargo a presupuestos futuros. Al cierre de 2024, estas obligaciones ascendían a 1.837 millones de euros, de los que casi 700 se tendrían que pagar en 2025, por 366 en 2026; 187 en 2027; 129 en 2028 y 460 a partir de 2029.

Más de la mitad del desembolso adicional, para la provincia de A Coruña

Más de la mitad del gasto extra consumido por el Sergas el pasado año se asignó a la provincia de A Coruña. Fueron 317 millones de euros, si bien en esta demarcación hay tres grandes hospitales funcionando y además están, en Santiago, la sede y los servicios principales de la Consellería de Sanidade, que realiza también compras centralizadas para toda la comunidad.

En todo caso, la diferencia es grande, porque en la provincia de Pontevedra, el coste adicional en bienes corrientes y personal fue de 178 millones de euros. En Lugo apenas se llegó a los 72 millones de coste por encima de las previsiones iniciales y en Ourense se quedó por debajo de los 48 millones de euros.

Por el tipo de asistencia sanitaria, la hospitalaria es la que más recurrió a las ampliaciones de crédito. Se llevó casi 507 millones de euros, el 84,4% de todas las modificaciones realizadas, que se sumaron a los 3.310 millones con que arrancó el presupuesto y que suponía el 65% de todos los fondos disponibles.

Para la Atención Primaria, el sobrecoste fue mucho menor, con apenas 68 millones de euros, que supusieron el 11% de las ampliaciones aprobadas.

La formación de graduados y postgraduados requirió de 40,6 millones de euros adicionales (el 6,8%), y el resto, en cantidades muy pequeñas, se fueron para promoción de la salud pública o investigación sanitaria.

Solicitada una valoración a la Consellería de Sanidade sobre este coste adicional del Sergas, no se obtuvo respuesta.