La Xunta anuncia nuevas rebajas fiscales para 2026

El presidente gallego, Alfonso Rueda, ha anunciado este lunes tras la reunión semanal de su Consello de Goberno que los presupuestos del próximo año «no solo subirán ningún impuesto», sino que incluirán nuevas rebajas fiscales.

De este modo, por primera vez se incluirá la desgravación para la adquisición de material escolar, anunciada por el titular de la Xunta en el Debate del Estado de la Autonomía. Esta desgravación, como ya se había anunciado y a la que podrán acceder las familias que desde mediados de este año guardasen los tickets de compra, cubrirá un 15% del importe facturado, por un máximo de 105 euros por hijo, y se estima que supondrá un ahorro estimado de 6,3 M€ para unas 60.000 familias.

Pero, además, el presidente gallego anunció otras tres reducciones fiscales novedosas. Por un lado, habrá «condiciones más ventajosas» para las personas mayores que deciden ceder sus bienes a través de un contrato de vitalicio a cambio de ser cuidados en las últimas etapas de su vida.

Por el otro, habrá dos nuevas exenciones de tributación. Una para las personas enfermas de ELA, para que la cuantía de la ayuda «vaya íntegra a los enfermos»; y otra para las personas que están recibiendo ayudas a cargo del Gobierno autonómico para paliar las consecuencias derivadas de los incendios.

En todo caso, a lo largo de los próximos días, explicó Rueda, se irán desgranando los detalles de los prepuestos, que se enviarán al Parlamento con la mayor brevedad posible para estar operativos desde el primero de enero.