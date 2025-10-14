Hasta 150 conductores denunciados en una macroconcentración en un polígono

La Policía Local de Santiago de Compostela desplegó la noche del viernes al sábado un operativo especial con motivo de una concentración de vehículos en el polígono de A Sionlla, que se saldó con unas 150 denuncias. De ellas, 98 correspondieron a excesos de velocidad y 51 a infracciones administrativas, la mayoría por modificaciones de tuning no homologadas. También se cursaron sanciones por faltas de respeto y consideración a los agentes.

El cuerpo policial tuvo conocimiento previo de que se había difundido por redes sociales una convocatoria para una macroconcentración de coches y, ante la previsión de una elevada afluencia de vehículos y personas, y con el objetivo de prevenir incidentes, se diseñó un dispositivo especial de control.

El operativo movilizó a un número significativo de agentes, que procedieron a cortar el tráfico en varias calles del polígono, obligando así a los vehículos que llegaban a circular por las zonas donde se instalaron los puntos de control. Tras pasar por el dispositivo, los coches debían abandonar el parque empresarial.

En total, se inspeccionaron 450 vehículos. Los agentes impusieron 98 denuncias por exceso de velocidad detectadas en distintos puntos de control y otras 51 por infracciones —principalmente por realizar reformas en el coche sin homologación—.