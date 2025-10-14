Dos fallecidos en menos de tres horas por un atropello y una salida de vía

Una salida de vía y un atropello dejaron el domingo dos víctimas mortales en las carreteras gallegas. Poco después de las nueve de la noche, un octogenario falleció tras ser arrollado por un coche en Santa Comba. Tan solo tres horas después, un hombre de 51 años murió tras salirse de la calzada con la furgoneta en la que viajaba, en la localidad lucense de Castro de Rei.

Los siniestros con peatones son, precisamente, una de las lacras de la accidentalidad en la red viaria de la comunidad. Los viandantes son un colectivo especialmente vulnerable en Galicia debido a la dispersión poblacional, que obliga a depender más del vehículo, y a la existencia de cientos de poblaciones a pie de carretera, lo que multiplica el riesgo de accidente.

Eran sobre las 21:15 horas del domingo cuando el 112 recibió el aviso de un atropello en Santa Catalina (Santa Comba). Se trataba de un hombre de 81 años, B. M. M. Pese a los esfuerzos por reanimar a la víctima, falleció en el lugar del accidente, en el entorno de la casa consistorial, donde existen varios pasos de cebra. Por su parte, el conductor del turismo resultó ileso y dio negativo en las pruebas de alcohol y drogas.

La otra víctima mortal es un varón de 51 años (R. F. V.), que sufrió un accidente de tráfico en el municipio lucense de Castro de Rei. El suceso tuvo lugar alrededor de las 00:00 horas, en Os Vales, en la parroquia de Loentia. Según explica el 112, fue un particular quien dio la voz de alarma. Alertaba sobre la presencia de una furgoneta volcada y de un hombre tendido en la cuneta que podía necesitar asistencia sanitaria urgente.

El servicio informó a la Guardia Civil de Tráfico y a la Central de Coordinación de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que desplazó una ambulancia asistencial de Soporte Vital Avanzado.