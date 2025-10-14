Un octubre de calor inusual: hasta siete grados por encima de lo normal

“Mientras haga este tiempo, nos quedamos en la aldea”. Antes de hacer la maleta de vuelta, muchos gallegos se resisten a abandonar la casa del pueblo. La terraza, la finca y el sol desde primera hora de la mañana invitan a alargar la estancia y evitar volver al piso en la ciudad. Y los que están en la ciudad, aprovechan para hacer planes al aire libre porque este tiempo cálido y seco no es el habitual para un mes de octubre: temperaturas inusualmente altas y con escasas precipitaciones.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Galicia registra en lo que va de mes una media de hasta tres grados por encima de lo habitual, con una brecha aún más pronunciada en el suroeste. En la zona Ourense, por ejemplo, las temperaturas superan entre 6 y 7 grados la media habitual de este mes. En la ciudad A Coruña, la media se sitúa entre 16 y 17 grados, uno o dos más de lo normal; en Vigo, se alcanzan los 18º, hasta tres grados por encima, detalla Francisco Infante, delegado de Aemet en Galicia.

No hay excepción. Tanto los valores máximos como los mínimos superan lo que el termómetro marca en un mes de octubre en Galicia. La diferencia en el marcador de las temperaturas diurnas es mayor, mientras que en las nocturnas están ligeramente por encima. En el caso del extremo norte de A Coruña y la zona de A Costa da Morte, las máximas están un grado por encima de los valores habituales para este mes de octubre. En la ciudad de A Coruña, entre uno y dos grados más; en Vigo, hasta 3 º, mientras en Ourense, la brecha está en 6-7º por encima de la media para este mes.

Las previsiones para los próximos días dejan un tiempo anticiclónico hasta el fin de semana. Aunque el martes y el viernes habrá cierta nubosidad, no se esperan precipitaciones hasta el sábado por la entrada de un frente no muy activo que dejará lluvias en toda Galicia, en especial el domingo, aunque no serán de especial intensidad.

Durante la jornada de ayer, las máximas en las ciudades se movieron entre los 24 grados de A Coruña y los 30 de Ourense. Mientras, las mínimas oscilaron entre los 13º de Pontevedra, Lugo y Santiago y los 17º de Vigo. Hoy, la más alta es espera en Ourense, con 30 grados; y en el resto de urbes parten de los 23 grados de A Coruña hasta llegar a los 27º de Santiago y Ferrol, según las previsiones de MeteoGalicia.

El miércoles apenas habrá cambios térmicos, con máximas de hasta 29 grados y mínimas que no bajarán de los 13 en las ciudades. El jueves, los valores nocturnos se moverán entre los 11 y los 16º y los diurnos entre los 23 y los 29º. El viernes se mantendrá la influencia anticiclónica sobre Galicia, con baja probabilidad de precipitación y temperaturas altas para esta época.

A partir del sábado se aproximarán las borrascas, por lo que aumenta la probabilidad de lluvia y se retirará el aire cálido de esta semana, según apuntan desde el servicio meteorológico gallego.