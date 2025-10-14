La recepción de bienes a cambio de cuidados tendrá rebajas fiscales

A partir del año que viene los contratos de vitalicio, por los que una persona decide ceder sus bienes a cambio de cuidados en las últimas etapas de su vida, tendrán rebajas fiscales, que aparecerán recogidas en los presupuestos de Galicia de 2026. Así lo anunció ayer el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal de su Consello de Gobierno, en la que recordó que «desde el principio» su Ejecutivo se comprometió a mantener las rebajas fiscales vigentes y habilitar otras nuevas «siempre con responsabilidad». De este modo, la de los contratos de vitalicio no será la única novedad del próximo año: a esta se suman exenciones fiscales a la hora de cobrar ayudas por los incendios o por padecer esclerosis lateral amiotrófica (ELA), así como las deducciones por la compra de material escolar, que ya se habían anunciado.

Concretamente, según indicó el titular autonómico, a partir del año que viene las personas que empleen esta figura disfrutarán de «condiciones más ventajosas», con el objetivo de dar facilidades a la población y promover su uso. Se trata de una figura exclusiva del derecho civil gallego, que resulta especialmente útil para las personas mayores que no tienen descendientes o familiares cercanos que puedan cuidarlos en la vejez.

A través de este contrato, una o varias personas se comprometen, a cambio de la cesión de determinados bienes o servicios —como, por ejemplo, una casa— a prestar sustento, habitación, asistencia médica y demás cuidados, incluidos los afectivos, a otra persona. Esta obligación podrá establecerse a favor de la persona que cede sus bienes o de un tercero, y durará hasta el fallecimiento de la persona a la que se acordado cuidar. En todo caso, la persona que opta por ceder parte de su patrimonio puede desistir del contrato en cualquier momento, previa notificación a la otra parte involucrada.

Además de esta novedad, el presidente avanzó ayer otros cambios en la política fiscal de la comunidad. De este modo, habrá dos nuevas exenciones tributarias: una en las ayudas que la Xunta tramita a los enfermos de ELA —de hasta 1.200 euros al mes—, para que el importe vaya «íntegramente» para ellas; y otra para las personas que están recibiendo ayudas autonómicas para paliar los daños de los incendios de este verano.

A mayores, recordó que el próximo año las familias ya podrán desgravar en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas hasta el 15 por ciento de los gastos en material escolar acometidos desde el pasado mes de julio, con un máximo de 105 euros por hijo, tal y como había avanzado en el Debate del Estado de la Autonomía del pasado abril.

Demandas de la Fegamp

Por su parte, la Federación gallega de municipios y provincias planteó ayer una serie de propuestas para los presupuestos gallegos del año que viene, que puso en común con los diferentes grupos parlamentarios de la Cámara —por motivos de agenda se reunieron con todos los portavoces menos con el popular—. Estas propuestas, entre otras cuestiones, ponen el foco en el Fondo de Cooperación Local, cuya parte incondicionada —la que reciben los ayuntamientos— lleva «congelada» en 112 millones desde 2010, pero también reclaman que Xunta y Gobierno financien el 100% del servicio de ayuda en el hogar o un fondo específico anual para los municipios que cubra el coste derivado de la gratuidad de las guarderías.

Programa Básico

Por otro lado, ayer la Xunta anunció la aprobación del concierto social para la gestión del Programa Básico, una iniciativa estatal que recibe una dotación de más de 24 millones de euros para dar tarjetas modenero —con hasta 220 euros mensuales— para que familias con bajos recursos puedan comprar productos de higiene y alimentación hasta 2029.

Comienza el programa piloto de vacunación infantil intranasal

Ayer empezó en Galicia la campaña de vacunación infantil frente a la gripe, que este año incluye a los niños desde los 6 meses hasta los 11 años: unas 215.000 personas. Además, ayer también comenzó un programa piloto de vacunación antigripal por vía intranasal en 55 centros educativos de la comunidad, con el objetivo de llegar a 19.000 niños de entre 3 y 11 años. Los colegios seleccionados facilitarán la vacunación, de forma voluntaria, a los alumnos de 4º, 5º y 6º de Educación Infantil y de todos los cursos de Educación Primaria, con el objetivo de alcanzar una cobertura del 70% entre los niños nacidos entre 2014 y 2022 en estos 55 centros educativos.

El nuevo protocolo del SAF prevé que las cuidadoras puedan ir acompañadas al trabajo

La Xunta dio ayer el visto bueno al nuevo protocolo de prevención y detección de situaciones de violencia —bien sea física, psicológica o sexual— en el Servizo de Axuda no Fogar (SAF), después de que este verano una trabajadora, una mujer de 48 años natural de Mos (Pontevedra), muriese a manos del marido de la mujer a la que cuidaba. El texto, explicó el presidente gallego, Alfonso Rueda, tiene en cuenta el perfil feminizado de la actividad, fue elaborado por el Instituto de Seguridade e Saúde Laboral de Galicia (Issga) y será remitido a la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) para intentar «implantarlo cuanto antes». El titular de la Xunta avanzó algunas de las cuestiones que recoge el texto, como la recomendación de tener el teléfono activo toda la jornada, de prever acompañamiento temporal para las trabajadoras cuando las circunstancias lo requieran o de realizar evaluaciones de riesgo en los domicilios. Además, el protocolo incluye acciones específicas que acometer cuando se produce una agresión «priorizando siempre la integridad física y emocional de las profesionales», destaca la relevancia de dar seguimiento a todos los incidentes y pone en valor la importancia de dotar a las trabajadoras de conocimientos y habilidades específicas en materia de prevención de la violencia. En otro orden de cosas, también ayer la Xunta dio el visto bueno a una guía de apoyo que recoge las especificidades del sexo femenino en enfermedades respiratorias y cardiovasculares y en lo relacionado con la salud reproductiva, que se repartirá entre los profesionales del Servizo Galego de Saúde. Esta actuación se enmarca en la Estratexia Galega de Saúde 2030, en la que una de las prioridades es seguir fomentando programas específicos dirigidos a la salud de las mujeres.

La Xunta reorienta 30 millones de fondos europeos a la recuperación tras los incendios

Tras la oleada de incendios que afectó a la comunidad este verano, dejando más de 100.000 hectáreas calcinadas, la Xunta ha tomado la decisión de reprogramar parte de los Fondos Europeos de Desarrollo Regional (Feder) para destinarlos a reconstruir las infraestructuras públicas y ambientales de los concellos afectados, la sustitución de equipos dañados, como motobombas o todoterrenos, y a la restauración hidrológica y ambiental de estas zonas. Según explicó el presidente, Alfonso Rueda, tras la reunión del Consello, serán 30 millones de euros los que se destinarán a estas actuaciones, que también incluyen obras en las bases aéreas de lucha contra el fuego. También ayer se anunció que a lo largo de los próximos días se podrán pedir las ayudas para compensar las cancelaciones en el sector turístico derivadas de los incendios, por un importe máximo de 2.500 euros por persona beneficiaria. El importe máximo de cada ayuda será de un 25 por ciento del equivalente a la pérdida de facturación sufrida durante el periodo de referencia en comparación con el mismo período del año anterior.