Rueda señala los Presupuestos como señal de estabilidad

El presidente del PP gallego, Alfonso Rueda, destacó ayer que el hecho de que Galicia pueda aprobar sus Presupuestos año tras año en tiempo y forma constituye «una seña de identidad de un Gobierno que, a diferencia de otros, es capaz de cumplir, planificar y garantizar la estabilidad a la ciudadanía».

Rueda realizó estas declaraciones en la junta directiva provincial del PP de Pontevedra que encabezó con el presidente provincial, Luis López y destacó el rigor, la previsión y la seguridad que caracterizan la labor del Gobierno gallego y que se materializarán en las cuentas públicas del próximo año.

«Galicia volverá a ser un ejemplo de buena gestión», afirmó el presidente, que explicó que la aprobación puntual de las cuentas públicas permite al Gobierno gallego implementar políticas que satisfagan necesidades como la vivienda, y que las ciudades y pueblos de la provincia puedan así aumentar su parque público y disponer de más viviendas a un precio asequible. En este sentido, profundizó en una hoja de ruta destinada a fortalecer los programas de vivienda pública e impulsar proyectos de colaboración con municipios y localidades costeras, así como a garantizar la disponibilidad de vivienda digna también en las zonas rurales para estabilizar a la población y ofrecer oportunidades reales a las familias.