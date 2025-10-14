Santiago reclama de nuevo la declaración de zona tensionada

La portavoz del gobierno de Santiago, Miriam Louzao, confirmó ayer que la Consellería de Vivenda ha desestimado el recurso presentado por el Concello para ser declarado zona de alquiler tensionada por lo que ya se está elaborando una nueva solicitud.

La concejal detalló que ya desde antes de recibir la notificación de la Xunta, los trabajadores municipales están preparando la documentación con el objetivo de presentar una nueva solicitud e iniciar de nuevo el procedimiento. «Ya dijimos que vamos a hacer todo lo que sea necesario» para conseguir esa declaración pese a «todos los obstáculos que la Xunta y el PP nos ponen en este proceso», apuntó. De este modo, en el nuevo informe, el Ayuntamiento eliminará «los datos que no eran oficiales» sobre el mercado de la vivienda en Santiago y que «parece que molestaban a la Xunta» pese a que la documentación también refería a datos oficiales.

Asimismo, se procederá a «ampliar y matizar cuestiones que aún no siendo necesarias nos pedían» y se concretarán las «medidas correctoras» propuestas por la Xunta. Louzao reiteró que todas estas cuestiones, según la ley estatal, no eran necesarias, pero aún así el Ayuntamiento de Santiago las llevará a cabo porque «tenemos la máxima voluntad de que se declare zona de mercado tensionado».