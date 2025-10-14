La temporalidad femenina en el empleo público triplica a la del privado

Trabajar para la administración pública (Xunta, Estado, diputaciones o concellos) no garantiza tampoco un trato igualitario entre hombres y mujeres. La brecha persiste e incluso es más acusada en el empleo público que en el sector privado, como sucede con los contratos eventuales. La tasa de temporalidad de las mujeres en el sector público (el 36,7%) casi triplica a la existente en la empresa privada (13,5%) y dentro de las administraciones públicas, esta tasa es muy superior a la que afecta a los varones, que se queda en el 22,3%.

Sobre esta diferencia en el trato en perjuicio de las mujeres llama la atención el Consello Económico e Social de Galicia en su memoria socioeconómica relativa al año 2024, aprobada el pasado día 1 de este mes. «Esta situación evidencia la necesidad de analizar las características de estos empleos, en qué administraciones se produce o qué tipo de puestos son los más afectados por este tipo de contratación, instaurar las medidas necesarias para reducirla y adoptar otras que promuevan un empleo público más estable y de calidad», concluye el CES.

Esta reflexión viene motivada por la enorme diferencia entre las tasas de temporalidad entre el sector privado y el público y por la mayor afección a las mujeres. El índice ha bajado entre los años 2023 y 2024 en términos generales del 16,7% al 15,9%, aunque sigue siendo más elevado en el empleo femenino (19,3% frente al 12,6% de los hombres).

En número absolutos, los contratos eventuales en 2024 en Galicia afectaron a 90.000 mujeres, mientras que en los varones quedaron en 59.000 (de media por trimestre durante el año).

Las empresas han avanzado hacia la reducción de la eventualidad a pasos agigantados en comparación con las administraciones públicas. En el sector privado está en el 12%. Y la brecha entre hombres y mujeres es más estrecha, un 10,7% frente al 13,5%.

Pero en el empleo público, que debería ser garante de un trato igualitario, la situación es totalmente distinta, como advierte del Consello Económico e Social. La temporalidad se va hasta el 31% a pesar de todos los procesos puestos en marcha en los últimos años, por mandato de la Unión Europea, para poner freno a la interinidad. Y además, la brecha entre varones y mujeres se ensancha, un 22,3% en el caso de los hombres por un 36,7% en el empleo femenino. Hay una diferencia de 14,4 puntos porcentuales, cuando en el año 2023, según los datos del CES, la brecha era de 11,7 puntos. «Resulta destacable a eleva tasa de eventualidad de las mujeres en el sector público», enfatiza el órgano consultivo del Gobierno gallego.

Esta tendencia va un sentido distinto a la evolución en el conjunto del Estado, pues si en 2023, el diferencial en la tasa de temporalidad entre hombres y mujeres era de 11,4 puntos porcentuales, el pasado año se redujo a 10,9. Si bien la eventualidad en el empleo público de los varones es similar entre Galicia y la media nacional, en la femenina la gallega es 3 puntos superior (36,7% frente a 33,5%).

El CES expresa su preocupación por la brecha de género en los salarios

La brecha de género no solo se produce en la naturaleza de los contratos, sino también, y no menos importante, por los salarios. Circunstancia sobre la que el Consello Económico e Social quiso llamar también la atención, tanto por la diferencia de las remuneraciones entre hombres y mujeres como por la perpetuación de esta anomalía. «El CES quiere manifestar la preocupación por la elevada y persistente brecha de ingresos de género. Las mujeres tan solo superan a los hombres en los tramos de ingresos inferiores al salario mínimo interprofesional (SMI) y un 19% los percibe inferiores al SMI frente al 14,4% de hombres. El CES estima que corresponde a los poderes públicos profundizar en un análisis riguroso de las causas y adoptar las medidas oportunas para corregirlas», se recoge en la memoria del órgano consultivo de la Xunta en el que participan organizaciones empresariales, sindicales y de la sociedad civil, además de las tres universidades públicas. El informe pone ejemplos. La mediana de las ganancias medias por hora es superior siempre en los hombres frente a las mujeres. La mitad de los hombres asalariados que más ganan, ingresan más que las mujeres mejor pagadas. La diferencia, en términos medios, es de casi dos euros por hora a favor de los hombres. Y en términos absolutos, es lo mismo. Es una situación que se repite al menos desde 2008, cuando el CES comenzó a hacer este tipo de comparaciones. En 2023, los hombres declararon en Galicia unos ingresos brutos medios de 25.527 euros, mientras que las remuneraciones de las mujeres fueron de 20.840 euros. «El salario bruto medio anual femenino representa el 81,6% del masculino, por lo que la brecha salarial se sitúa en torno al 18%», advierte.