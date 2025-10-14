Dos veleros remolcados por el ataque de orcas en cabo Vilán

Las orcas han vuelto a ser protagonistas de las aguas del Atlántico. Salvamento Marítimo tuvo que intervenir el viernes frente a cabo Vilán, en Camariñas, para auxiliar a dos veleros que sufrieron daños tras interactuar con un grupo de estos cetáceos a unas nueve millas de la costa.

La operación fue coordinada por el Centro de Salvamento de Fisterra, que movilizó dos unidades de respuesta. La Salvamar Regulus remolcó un catamarán con una avería en el timón, mientras que la Salvamar Altair asistió a otro velero con el timón inutilizado y una pequeña vía de agua, que pudo ser controlada. Las dos embarcaciones fueron remolcadas hasta puerto seguro.

El suceso se suma la una serie de interacciones cada vez más frecuentes entre orcas y embarcaciones de recreo en las costas gallegas y portuguesas, un fenómeno que se repite desde hace varios veranos y que afecta sobre todo a veleros y catamaranes. La semana pasada un velero se hundió frente a la costa de Peniche (Portugal) después de sufrir el ataque de un grupo de orcas.