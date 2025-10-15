Una diputada del BNG llama a Corina Machado «fascista» y el PP le pide rectificar

Rifirrafe político ayer en el pleno del Parlamento durante el debate de la proposición de ley de prevención de conductas aditivas. La diputada del BNG, Montserrat Prado, se refirió a la opositora venezolana y recientemente nombrada Nobel de la Paz como «fascista», lo que despertó el enfado de los populares, que exigieron una rectificación al BNG.

Y es que la diputada nacionalista abrió su intervención aludiendo a la Nobel de la Paz, «una fascista que llama a invadir su propio país» y criticó el apoyo de los populares a la opositora. «El BNG no está de ese lado de la historia», afirmó, refiriéndose a la «bota del imperialismo» que respaldan, para los nacionalistas, tanto el PP como la propia Corina Machado. A este respecto, lamentó la «degradación» de un premio como el Nobel de la Paz tras su concesión a la venezolana.

Por su parte, la diputada del PPdeG, Encarna Amigo, lamentó las palabras empleadas por Prado y acusó al BNG de «hacerse fotos con Bildu», en referencia al «lado de la historia» al que se refería la nacionalista en su intervención. Además, el grupo popular llevará al próximo pleno una proposición no de ley para condenar el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.