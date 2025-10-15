Récord de rentabilidad de los hoteles gallegos

Los hoteles gallegos lograron ingresar durante julio y agosto hasta 91 euros de media por habitación. Sin embargo, aquellos cuartos para los que no lograron huésped suponen también un gasto para los hoteles. En este sentido, la facturación fue de 59,8 euros por cuarto disponible este verano: la cifra más elevada de toda la serie histórica, según el balance de Turismo de Galicia.

A pesar de esta importante mejora, Galicia sigue en la cola estatal tanto en lo referente a las tarifas hoteleras como al nivel de rentabilidad.