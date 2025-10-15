Rueda anuncia ayudas de hasta 150 euros para el comedor de los alumnos de Infantil y Primaria

El presidente del Gobierno gallego, Alfonso Rueda, ha anunciado este miércoles que los presupuestos autonómicos para 2026 incluirán una partida de 3 millones de euros para la puesta en marcha de una ayuda de entre 100 y 150 euros al año para gastos de comedor en infantil y primaria en 2026. Las ayudas podrán ser para las familias que envían a sus hijos a comedores gestionados por Anpas, municipios o de colegios concertados.

Lo ha avanzado durante su turno de réplica a la pregunta formulada por el líder del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, en la sesión de control del Parlamento de Galicia, en la que el socialista le ha emplazado a atender la dependencia y a aumentar la partida a los ayuntamientos para el Servizo de Ayuda no Fogar (SAF).

Alfonso Rueda, hoy en el Pleno del Parlamento con Diego Calvo / E.P.

Polémica residencias

Por otra parte, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha defendido la actuación «con profesionalidad y rigor» en la residencia de mayores de Amoeiro (Ourense), cerrada tras las irregularidades detectadas por la Inspección de Trabajo, una situación por la que la líder del BNG, Ana Pontón, ha pedido el cese de la conselleira de Política Social, Fabiola García.

En la sesión de control al Gobierno en el pleno del Parlamento, Pontón ha relatado «las condiciones deplorables» en las que se encontró a los mayores de esa residencia, donde había «ancianos desnutridos, sin bañarse» y en una situación de «desatención sanitaria y personal», por lo que ha planteado cómo es posible que una inspección de Política Social no detectara nada «quince días antes» de la de Trabajo.

Así que ha acusado a la Xunta de «mirar para otro lado» y ha preguntado a Rueda por qué aún no ha cesado a la conselleira de Política Social «por permitir semejante infamia», aparte de estar convirtiendo las residencias en «un peligro para las personas mayores, tanto por acción como por omisión».

Rueda ha asegurado que la Xunta hace más de un millar de inspecciones al año en las residencias, y en el caso concreto de Amoeiro hubo varias, así como «requerimientos de mejora y, como no los cumplieron, cierre inmediato» por lo que considera que se actuó con «contundencia, profesionalidad y rigor».

«Riesgo mortal»

Pero Pontón ha destacado que quien entró a cerrar la residencia fue la Guardia Civil y que Inspección de Trabajo ha alertado del «riesgo mortal» en las residencias donde la Xunta «aparca» a pacientes psiquiátricos sin personal adecuado para su atención, por lo que ha preguntado «cuántos Amoeiros más hay en Galicia esperando a salir a la luz».

La portavoz nacional del BNG ha calificado la actitud de Rueda con los mayores de «falta de respeto» y ha considerado que es evidente que hay «un deterioro importante» en el cuidado de estas personas, por lo que ha insistido en que el presidente gallego lo primero que tiene que hacer es cesar a García, que está demostrando «incompetencia política».

Bildu y Venezuela

El presidente gallego ha contestado a la líder de la oposición remitiéndose a la reunión del BNG con Bildu la pasada semana y poniendo en cuestión la «humanidad» de los nacionalistas gallegos cuando mantienen un encuentro con un partido que «no condena» los atentados de ETA y «defienden un régimen dictatorial» como el de Nicolás Maduro en Venezuela, mientras llaman «fascista» a la opositora y Nobel de la Paz María Corina Machado.

Ha insistido en que la residencia de Amoeiro fue «cerrada e inmediatamente reubicados todos los residentes en plazas públicas» y que fue la Guardia Civil porque la fuerza pública es requerida siempre para hacer un desalojo, por lo que ha defendido la profesionalidad de los trabajadores de la Xunta, a los que Pontón «siempre critica», ha apostillado.

«Claro que nos preocupamos por la gente mayor, tanto que en cuanto se decide en virtud de las actas de inspección que hay que actuar, se actúa», ha afirmado Rueda en referencia al cierre en Amoeiro, a principios de mes, y de la residencia de Xinzo de Limia, más recientemente, y «ojalá que no haya que actuar en otros sitios», aunque «lo haremos sin ninguna duda».