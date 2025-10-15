Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

¿Qué tiempo hará hoy en A Coruña?

Los cielos estarán despejados este miércoles en A Coruña. Las temperaturas no experimentarán cambios significativos, con termómetros que irán de los 15 a los 25 grados

Bañistas este otoño en la playa, en A Coruña.

A Coruña seguirá este miércoles en la misma situación atmosférica, con las altas presiones al norte, centradas en las Islas Británicas y presencia de aire frío en altura, lo que propiciará nieblas a primeras horas, que se irán disipando a medida que avance el día para dejar los cielos muy abiertos, con alguna nube de tipo alto. Las temperaturas mínimas experimentarán un ligero ascenso y las máximas continuarán con pocos cambios. Los termómetros en A Coruña oscilarán entre los 15 y los 25 grados. Los vientos soplarán del este-nordeste, flojos en general.

Temperaturas mínimas y máximas previstas en las ciudades:

  • A Coruña 15°C 25°C
  • Lugo 13°C 25°C
  • Vigo 15°C 27°C
  • Ferrol 15°C 27°C
  • Santiago 13°C 26°C
  • Pontevedra 14° 27°C
  • Ourense 14°C 30°C

