¿Qué tiempo hará hoy en A Coruña?

A Coruña seguirá este miércoles en la misma situación atmosférica, con las altas presiones al norte, centradas en las Islas Británicas y presencia de aire frío en altura, lo que propiciará nieblas a primeras horas, que se irán disipando a medida que avance el día para dejar los cielos muy abiertos, con alguna nube de tipo alto. Las temperaturas mínimas experimentarán un ligero ascenso y las máximas continuarán con pocos cambios. Los termómetros en A Coruña oscilarán entre los 15 y los 25 grados. Los vientos soplarán del este-nordeste, flojos en general.

Temperaturas mínimas y máximas previstas en las ciudades: