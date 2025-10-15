¿Qué tiempo hará hoy en A Coruña?
Los cielos estarán despejados este miércoles en A Coruña. Las temperaturas no experimentarán cambios significativos, con termómetros que irán de los 15 a los 25 grados
A Coruña seguirá este miércoles en la misma situación atmosférica, con las altas presiones al norte, centradas en las Islas Británicas y presencia de aire frío en altura, lo que propiciará nieblas a primeras horas, que se irán disipando a medida que avance el día para dejar los cielos muy abiertos, con alguna nube de tipo alto. Las temperaturas mínimas experimentarán un ligero ascenso y las máximas continuarán con pocos cambios. Los termómetros en A Coruña oscilarán entre los 15 y los 25 grados. Los vientos soplarán del este-nordeste, flojos en general.
Temperaturas mínimas y máximas previstas en las ciudades:
- A Coruña 15°C 25°C
- Lugo 13°C 25°C
- Vigo 15°C 27°C
- Ferrol 15°C 27°C
- Santiago 13°C 26°C
- Pontevedra 14° 27°C
- Ourense 14°C 30°C
