Los abonos de O Son do Camiño salen mañana desde 89 euros: el festival no "garantiza entradas diarias en esta edición"
Desde el festival compostelano han informado de un gran cambio con respecto a las entradas diarias y han adelantado que los shows de Linkin Park y Katty Perry serán de larga duración
Lucía Martínez
Luego de anunciar a los dos primeros cabeza de cartel, O Son do Camiño pone a la venta este viernes, 17 de octubre, los abonos de 3 días desde 89 euros (gastos de gestión incluidos).
Al igual que años anteriores, las entradas estarán disponibles de forma exclusiva en la web oficial del festival, desde las 12.00 horas.
¿Adiós a las entradas diarias?
Desde O Son do Camiño han informado, además del precio de salida del abono, de un cambio muy relevante con respecto a las entradas diarias, que "no se garantiza que salgan a la venta en esta edición".
Esta medida puede generar bastante controversia entre aquellos asistentes al festival que solo puedan acudir por trabajo u otras razones el sábado, o bien los que solo cogen la entrada del día o días que más les interesen.
Shows "de larga duración"
Los organizadores del festival también han adelantado que esta edición contará con más de 40 artistas que se repartirán en los tres escenarios ya conocidos del Monte do Gozo, además de que los shows de los dos cabeza de cartel hasta el momento confirmados, Linkin Park y Katy Perry, serán "completos de larga duración", por lo que se prevé que sus conciertos duren más de lo que estamos acostumbrados habitualmente al asistir a un festival.
Todo parece indicar a que la duración de sus conciertos sea similar al de Green Day en O Son de 2024, cuyo show rondó las dos horas y veinte minutos.
- Veroño en Galicia': ¿Hasta cuándo durará este veranillo de octubre?
- Una mujer de 91 años muere en Cabanas en un accidente de tráfico en la autopista AP-9
- Fabio, de 36 años, heredó un piso: «Soy un privilegiado: de vivir alquilado entre goteras pasé a tener casa propia»
- Un ‘criadero de muerte’ en Mesón do Vento con 250 cadáveres de animales
- Un octubre de calor inusual: hasta siete grados por encima de lo normal
- El Sergas renuncia a concertar la práctica de abortos con la privada
- Distracciones al volante: el peligro de ver series de Netflix mientras conduces
- TVE retransmitirá os partidos da Selección Española en galego por primeira vez: así tes que facer para escoitalo