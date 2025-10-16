Ayudas de hasta 150 euros para comedor escolar de rentas bajas

A punto de aprobarse los presupuestos de la Xunta para 2026, su presidente, Alfonso Rueda, aprovechó el cara a cara con la oposición en la sesión de control del Parlamento para anunciar una de las medidas que se recogerán en las cuentas autonómicas. Serán ayudas de 10o y 150 euros anuales para las familias de rentas más modestas destinadas a cubrir gastos de los comedores escolares de Infantil y Primaria cuando quien los gestione sean las asociaciones de padres, los concellos o los centros concertados. Se estima que esta actuación beneficiará a unos 20.000 alumnos, según la información facilitada por el Gobierno gallego posteriormente, dado que Rueda apenas dio detalles durante su intervención.

El programa contará con una dotación de 3 millones de euros y se implantará en una primera fase ya en el actual curso 2025-26 para las rentas de hasta 6.000 euros y en el próximo curso 2026-27 se extenderá a las familias con rentas de entre 6.000 y 10.000 euros. Las ayudas se concederán en función de los ingresos, con 150 euros para los hogares que ganen hasta 6.000 euros per capita al año y con 100 para los que tengan renta de entre 6.000 y 10.000 euros.

En cuanto a los comedores escolares gestionados por la Xunta, los precios llevan años congelados y con precios modulados en función de la renta familiar.

Este anuncio lo hizo Rueda en respuesta a la pregunta formulada por la portavoz del Bloque, Ana Pontón, quien le había interpelado por la situación de las residencias de mayores tras cerrarse en dos semanas dos viviendas comunitarias en Ourense por graves deficiencias y había criticado duramente la mala gestión de la Consellería de Política Social en su control.

Posteriormente, en el cara a cara con el líder del PSdeG-PSOE, José Ramón Gómez Besteiro, el presidente gallego avanzó otra medida de los presupuestos gallegos, que el Consello aprobará mañana. Las cuentas autonómicas incluirán 88 millones de euros más para el plan de choque contra la dependencia que ya ha motivado la incorporación al sistema de «más de 20.000 personas».

Besteiro había exigido a la Administración gallega «atender» sus obligaciones en dependencia y aumentar la partida para que los ayuntamientos hagan frente al Servizo de Axuda no Fogar (SAF), dado que los concellos, dijo, «están ahogados y no van a poder seguir prestando el SAF porque no pueden seguir adelantando dinero a la Xunta». «Son 26.000 personas usuarias y muchas están a punto de quedar sin atención», avisó.

Rueda le replicó que el Ejecutivo gallego está asumiendo parte de la financiación del Estado para dependencia, y que la deuda acumulada es de 2.500 millones.

Cierre de la residencia de mayores de Amoeiro: Pontón pide ceses y la Xunta reivindica su control

El cierre por graves deficiencias, hace dos semanas, de una vivienda comunitaria de mayores en Amoeiro (Ourense) capitalizó ayer el cara entre la portavoz del BNG y el presidente de la Xunta, con una Ana Pontón que reclamaba el cese de la conselleira de Política Social, Fabiola García, y un Alfonso Rueda que reivindicaba el control y el rigor con el que actúa la Administración gallega cuando detecta irregularidades en los servicios sociales. De hecho, el martes se cerró otra residencia de mayores en Xinzo, también en la provincia de Ourense. «¿Cuántos Amoeiros más hay esperando a ver la luz?», se preguntó la diputada nacionalista, que puso énfasis, para denunciar el descontrol y la permisividad de la Xunta con la gestión privada, en que quien entró a cerrar la vivienda comunitaria de Amoeiro fue la Guardia Civil y que la Inspección de Trabajo había advertido del «riesgo mortal» en estos centros porque se «aparcan» pacientes psiquiátricos sin personal adecuado para su atención. Tras sostener que estas personas vivían en «condiciones deplorables», inquirió a Rueda por los motivos de no cesar a la conselleira. El presidente de la Xunta defendió el «rigor» de la Xunta en el cierre de estas dos viviendas comunitarias de mayores tras las deficiencias detectadas y explicó que en el caso de Amoeiro «hubo varias inspecciones» y «requerimientos» y que se procedió al «cierre» después de que no se cumpliesen. El mismo argumento lo repitió la conselleira en otra intervención en el Parlamento. Rueda, en su réplica, se refirió a la reunión del BNG con Bildu la pasada semana y puso en cuestión la «humanidad» de los nacionalistas gallegos cuando mantienen un encuentro con un partido que «no condena» los atentados de ETA.