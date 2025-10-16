Lavacolla tendrá este invierno ocho rutas menos y solo cuatro destinos internacionales

La temporada de otoño-invierno se presenta con gran incertidumbre en el aeropuerto de Santiago. Ryanair se despide el 25 de octubre, con el cierre de su base en la que mantenía dos aviones, y a partir de ahí el Rosalía de Castro verá considerablemente reducida su actividad. A falta de que las aerolíneas confirmen oficialmente sus programaciones, lo cual es difícil, puesto que siempre puede haber variaciones en base a la demanda, la oferta de Lavacolla para este otoño se verá bastante mermada en comparación con el verano que despedimos. Y es que en total se pierden al menos ocho destinos, cuatro nacionales y cuatro europeos.

No solo eso, sino que la oferta de los 16 que se mantendrán, verán muy reducido su número de plazas, puesto que la inmensa mayoría estaban hasta ahora operados tanto por Ryanair como por Vueling. A partir de noviembre permanecerán en la parrilla los vuelos de la segunda, con frecuencias semanales que, según avanzó la aerolínea con sede en El Prat de Barcelona, podrían variar en base a la demanda que se detecte en Lavacolla tras el cierre de la base de la low cost irlandesa.

Cuatro conexiones nacionales menos

De las conexiones nacionales que había en temporada alta, Lavacolla perderá cuatro, pasando de 16 a 12, tal y como ha podido comprobar este medio en las billeterías de las propias aerolíneas. Desaparecen (al menos de momento) las rutas a Alicante, que venía operando Ryanair; y también las de Ibiza, Menorca y Zaragoza, que también ofrecía la aerolínea de bajo coste irlandesa. Los baleares suelen ser destinos habituales de la temporada estival y que se cancelan durante los meses invernales.

Destinos que ofrece el aeropuerto de Santiago en la temporada otoño-invierno 2025 / J. Cea

En todo caso, la terminal de Rosalía de Castro se queda con solo doce conexiones domésticas. Barcelona, que desde este mes solo será operada por Vueling tras el cierre de la base de Ryanair; Bilbao, que ofrece Air Nostrum; Fuerteventura, con la que se queda Vueling en exclusiva; al igual que la ruta de Gran Canaria. En el caso de Lanzarote, ambas aerolíneas la seguirán ofreciendo en sus programaciones de invierno; al igual que la conexión directa a Sevilla.

El ‘puente aéreo’ con Madrid se lo queda en exclusiva Air Nostrum, tras plantarlo la irlandesa; que deberá competir con el AVE tanto en frecuencias como en precios. También con la ruta que Vueling mantendrá abierta en invierno a Londres Heathrow, uno de los hubs más importantes de Europa por su oferta de vuelos directos a todos los continentes.

Volviendo a la oferta doméstica, la conexión a Málaga será a partir de ahora operada también solo por Vueling, perdiendo las frecuencias y asientos que ofrecía Ryanair en Santiago; al igual que ocurrirá desde finales de mes con la ruta a Palma de Mallorca.

Los destinos de sol y playa, sobre todo en invierno son una garantía para las aerolíneas. Por eso se mantendrán las rutas a Tenerife Norte, operada por Vueling; y Sur, que mantendrá la irlandesa con aviones basados en el aeropuerto del archipiélago canario. También conserva en su programación el enlace con Valencia. Vueling anunció recientemente que en fechas navideñas, y posiblemente después también, incorporará la ruta de Alicante.

Se mantienen las rutas a Suiza, Londres y París

En el plano internacional, la cosa cambia; ya que con la llegada del otoño desaparecen de la oferta de la terminal compostelana las conexiones con Bruselas Charleroi (Ryanair), Dublín (Air Lingus y Ryanair), Fráncfort (Lufthansa) y Memmingen (Ryanair). De esta manera, y a expensas de que pueda haber novedades de última hora, solo se ofertarán cuatro destinos europeos: Basilea y Ginebra, que ofrece EasyJet, dos conexiones muy demandadas por la emigración gallega en Suiza; París Orly, que mantiene Vueling; y Londres, con la opción de volar hacia o desde tres aeropuertos: Heathrow, Gatwick (Vueling) y Stansted (Ryanair).

Vueling anunciaba esta semana que se ha convertido en el primer operador en el aeropuerto de Santiago tanto en septiembre como durante todo el tercer trimestre. El mes pasado transportó a 133.958 pasajeros, logrando un incremento del 11,5 % respecto a septiembre de 2024. Además, en el tercer trimestre sumó un total de 436.554 clientes, un aumento del 16 %, equivalente a 61.000 pasajeros más que el año pasado.

Aumento de la oferta de Vueling

La conectividad de Galicia dependerá desde este mes en gran medida, al menos en lo que respecta a Santiago, de la compañía española. Vueling ha aumentado su oferta en el aeropuerto de Lavacolla un 15 % tras conocerse el cierre de la base de Ryanair. Incorpora un avión adicional a los dos que tenía y ofrecerá más de 578.000 plazas en invierno, un quince por ciento más con respecto a 2024. Esto representa 76.700 asientos adicionales en relación con la última temporada de invierno.

La ruta entre Santiago y Barcelona suma 6 frecuencias semanales adicionales, alcanzando un total de 28, con conexión a cerca de 90 destinos (60 internacionales). Con Palma de Mallorca se añaden 4 frecuencias semanales más, llegando a 11. En Canarias, se incrementan una frecuencia semanal a Fuerteventura, 3 a Tenerife y 4 a Las Palmas. Se añaden 3 frecuencias semanales a Sevilla y 4 a Málaga. Recupera la ruta de Santiago a Alicante, con 2 frecuencias semanales de momento solo en Navidad. Mientras que a nivel internacional, operará la conexión Santiago–Zúrich con 3 frecuencias semanales (del 5 de diciembre al 9 de enero) enfocado a los emigrantes gallegos, y se mantienen Londres, con Heathrow como novedad, y París.