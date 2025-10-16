La tasa de basura aumentó ya un 26%, la mayor subida en una década

La basura ha desatado una tormenta política y ciudadana tras elevarse de golpe los recibos en el último año. Las protestas han sido especialmente violentas en O Morrazo, pero las subidas de las tasas han sido controvertidas también en otros concellos. Dos son los factores que explican este incremento en las facturas. Por un lado, Sogama ha aumentado el canon que cobra a los municipios por la gestión de los residuos pero además desde abril de este año es obligatorio para las entidades locales aprobar unas tasas que reflejen los costes reales de las operaciones de recogida, transporte y tratamiento de los desechos municipales. Esta medida, contemplada en la Ley de Residuos de 2022 impulsada por el Gobierno central, ha encarecido las cuotas en toda España. Solo en lo que llevamos de año ya subieron de media un 26,5 por ciento, el mayor incremento de la última década.

El cálculo es del Observatorio de la Fiscalidad de los Residuos, que ha analizado las ordenanzas municipales de 131 municipios españoles. El importe de la tasa doméstica de la basura ha pasado de unos 100 euros de media en el año 2024 a 126,7 euros en 2025. «Es el incremento más marcado desde que se empezaron a recopilar datos en 2015», señala el estudio. Y esto podría ser solo el principio, pues hay ayuntamientos que aún no adaptaron sus ordenanzas municipales a la nueva ley o están en proceso.

Además en Galicia hay otro factor que contribuye al encarecimiento. Sogama pasó de cobrar a los concellos por gestionar la basura 66 euros por tonelada a un total de 108 euros en 2025, si bien la Xunta aportó fondos para minimizar la subida a 95 euros y además aplica rebajas a los consistorios que cumplan objetivos de reciclaje. El complejo medioambiental de Cerceda justifica estos incrementos en los nuevos impuestos creados por el Gobierno y que gravan la incineración y el depósito en vertedero, pero desde la Fegamp culpan a la Xunta pues alegan que es ella la que recauda estos tributos y tiene capacidad para amortiguar la subida del canon.

A esto se suma la Ley de Residuos del Gobierno, aprobada para cumplir con las directrices europeas. El problema es que la gestión de la basura es deficitaria: los ayuntamientos no recaudan lo suficiente para cubrir sus costes.

Según el Observatorio de la Fiscalidad de los Residuos, la recogida, transporte y tratamiento de la basura cuesta a las entidades locales en España 5.056 millones de euros con datos de 2024, pero solo se cubre el 54,7 por ciento de este coste. La ley obliga a todos los municipios a instaurar una tasa específica para la basura —no todos la tienen pues en algún caso se cobra conjuntamente con el IBI o en el recibo del agua— y a que este recibo cubra el 100 por cien de los costes.

El mayor o menor incremento en cada concello dependerá de hasta qué punto cubrían costes, pero pocos se escaparán a una subida de tasas.

Mientras el bolsillo de los ciudadanos se resiente, la batalla política está servida pues mientras el PP responsabiliza al Gobierno del incremento de tasas, desde PSOE y BNG arremeten contra Sogama por subir el canon.

Santiago, Ferrol, Lugo y Ourense aún tienen pendiente aprobar su ordenanza y subir el recibo

La Ley de Residuos aprobada en 2022 daba de plazo hasta abril de este año para que los concellos aprobasen una nueva ordenanza de la basura que cubra los costes de la gestión de los desechos municipales. Pero no todos han cumplido el plazo. Entre las ciudades hay tres que ya se adaptaron. Son Vigo, A Coruña y Pontevedra. Pero aún falta Santiago, Lugo, Ferrol y Ourense. En Vigo el recibo de la basura aumentará entre un 31 y un 47 por ciento para las viviendas habituales. Se establecerá una cuota fija y otra variable que dependerá del número de personas que convivan en cada hogar. Pontevedra estrenó también su nueva tasa de basuras en enero de este año con el principio de que pagará más quien más residuos produzca. Y en A Coruña el incremento de la tasa será progresivo hasta casi duplicarse en 2029. El gobierno de Goretti Sanmartín (BNG) en Santiago ya tenía preparada su ordenanza de basuras, pero PP y PSOE se la tumbaron en el pleno. Su propuesta era una tarifa básica y otra variable vinculada al valor catastral de las viviendas, con subidas que oscilan entre los 0,80 y los 3,20 euros mensuales. Mientras en Ourense la Diputación provincial aprobó ya una ordenanza que incrementa el recibo en los 59 ayuntamientos que le delegan la gestión de la basura, pero en la capital ni se ha planteado y además tiene caducada la concesión para prestar el servicio de la basura. En Lugo se calcula que el ayuntamiento tiene un déficit en el servicio de gestión de la basura de 7,3 millones de euros pero aún no ha adaptado su tasa de residuos a la nueva ley. Tampoco en Ferrol se han abordado todavía cambios en el recibo. Al margen de las ciudades, sí han hecho ya los deberes otros municipios de mediano tamaño como Vilagarcía, Baiona, Sanxenxo, Redondela, Monforte, Verín, Xinzo, O Carballiño, Arteixo o los pertenecientes al Consorcio de As Mariñas, entre otros.