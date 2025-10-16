¿Qué tiempo hará hoy en A Coruña?
Jornada estable en A Coruña este jueves, con un ligero descenso de temperaturas y cielos soleados
Este jueves será de nuevo una jornada con tiempo estable en A Coruña, con temperaturas ligeramente más bajas que en días anteriores, aunque todavía con ambiente cálido para la época del año. Habrá brumas costeras y algún banco de niebla matinal, para dar paso a cielos despejados. El viento soplará flojo, mientras que los termómetros oscilarán entre los 15 y los 23 grados.
Temperaturas mínimas y máximas previstas en las ciudades:
- A Coruña 15°C 23°C
- Lugo 10°C 26°C
- Vigo 15°C 25°C
- Ferrol 14°C 26°C
- Santiago 14°C 26°C
- Pontevedra 13° 26°C
- Ourense 14°C 32°C
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Veroño en Galicia': ¿Hasta cuándo durará este veranillo de octubre?
- Una mujer de 91 años muere en Cabanas en un accidente de tráfico en la autopista AP-9
- Fabio, de 36 años, heredó un piso: «Soy un privilegiado: de vivir alquilado entre goteras pasé a tener casa propia»
- Un ‘criadero de muerte’ en Mesón do Vento con 250 cadáveres de animales
- Un octubre de calor inusual: hasta siete grados por encima de lo normal
- El Sergas renuncia a concertar la práctica de abortos con la privada
- Distracciones al volante: el peligro de ver series de Netflix mientras conduces
- TVE retransmitirá os partidos da Selección Española en galego por primeira vez: así tes que facer para escoitalo