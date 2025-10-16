Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

¿Qué tiempo hará hoy en A Coruña?

Jornada estable en A Coruña este jueves, con un ligero descenso de temperaturas y cielos soleados

Vista de A Coruña

Vista de A Coruña / Carlos Pardellas

RAC

Este jueves será de nuevo una jornada con tiempo estable en A Coruña, con temperaturas ligeramente más bajas que en días anteriores, aunque todavía con ambiente cálido para la época del año. Habrá brumas costeras y algún banco de niebla matinal, para dar paso a cielos despejados. El viento soplará flojo, mientras que los termómetros oscilarán entre los 15 y los 23 grados.

Temperaturas mínimas y máximas previstas en las ciudades:

  • A Coruña 15°C 23°C
  • Lugo 10°C 26°C
  • Vigo 15°C 25°C
  • Ferrol 14°C 26°C
  • Santiago 14°C 26°C
  • Pontevedra 13° 26°C
  • Ourense 14°C 32°C

