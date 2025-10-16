¿Qué tiempo hará hoy en A Coruña?

Este jueves será de nuevo una jornada con tiempo estable en A Coruña, con temperaturas ligeramente más bajas que en días anteriores, aunque todavía con ambiente cálido para la época del año. Habrá brumas costeras y algún banco de niebla matinal, para dar paso a cielos despejados. El viento soplará flojo, mientras que los termómetros oscilarán entre los 15 y los 23 grados.

