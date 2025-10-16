La Xunta pide extremar el control del transporte: las vacas con dermatosis suben a 9 focos en España

La dermatosis nodular contagiosa (DNC) continúa extendiéndose por Cataluña, donde se han confirmado ya nueve focos de la enfermedad, todos en la comarca del Alt Empordà (Girona), según el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Los nuevos casos de este virus que transmite un mosquito —como la lengua azul— afectan a seis granjas de cebo, producción de carne y recría de novillas. Cataluña inició este mes una campaña de vacunación de emergencia con 15.000 dosis procedentes de Francia y espera recibir otras 82.500 del Banco de Vacunas Europeo. La dificultad añadida del control de esta dolencia es que obliga a sacrificar a los animales.

Ante el riesgo de entrada en Galicia, la Consellería do Medio Rural ha emitido una recomendación de extremar las medidas preventivas, especialmente en el transporte de vacuno desde zonas próximas a los focos europeos o españoles. La Xunta insiste en incrementar la bioseguridad durante los traslados y en las explotaciones, así como en evitar, en la medida de lo posible, la importación de reses desde países como Francia o Italia, donde también se han detectado casos.

El departamento autonómico informó a los servicios veterinarios oficiales, colegios veterinarios y asociaciones del sector, además de lanzar una campaña de concienciación dirigida a los transportistas de ganado. Paralelamente, se desarrolla un plan de control sobre los animales procedentes de las zonas afectadas «con el fin último de minimizar el riesgo de entrada en Galicia».

La DNC es una enfermedad vírica causada por un poxvirus que afecta exclusivamente al ganado bovino. Se transmite principalmente a través de insectos vectores, como mosquitos o moscas, aunque también puede propagarse por contacto con secreciones o lesiones cutáneas. «Un animal infectado que se rasque en un camión», ejemplifica el secretario de Agricultura de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA), José Ramón Rodríguez, «podría contagiar a otro». De todos modos, Rodríguez indica que las noticias que traslada el Ministerio indican que la situación está «controlada».

La Xunta recuerda que no supone ningún riesgo para las personas, no se contagia ni por contacto directo ni por el consumo de productos derivados.

Desde el Sindicato Labrego Galego reclaman a la convocatoria urgente del Consello Agrario de Galicia para evaluar el impacto potencial de la enfermedad y coordinar medidas de prevención. Por su parte, la UPA llama a cumplir estrictamente las directrices europeas que exigen, en caso de brote, la inmovilización y vaciado sanitario de las explotaciones afectadas, la eliminación de animales y la investigación epidemiológica de los contactos de riesgo.