La Aemet avisa: cambio radical del tiempo en Galicia con lluvia y bajón térmico

Cambio radical en el tiempo. Las altas temperaturas de este arranque de otoño tocan a su fin con la entrada este sábado por la tarde de un frente que dejará lluvias en Galicia ya a última hora del día -entrarán por el noroeste- y que se extenderán a toda la comunidad el domingo. El mercurio también sufrirá un bajón térmico, aunque no habrá localidad gallega que baje de los 16-17 grados de máxima. El paraguas y el chubasquero que se hará necesario el fin de semana tendrán que quedarse, ya que se espera la entrada sucesiva de borrascas que dejarán precipitaciones, al menos, hasta el próximo viernes, según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Galicia.

Galicia arrancó este mes de octubre con temperaturas más altas para esta época del año, en algunas zonas hasta siete grados por encima de los valores máximos. Pasada la segunda quincena de octubre, el otoño, por fin se imponte, aunque con matices. Las precipitaciones protagonizan el mapa meteorológico de los próximos días, pero las temperaturas que, pese al descenso que se espera a partir del domingo, se mantendrán por encima de los valores normales para este mes. Son los efectos del cambio climático. “En los últimos años se ha desdibujado la frontera de las estaciones pegadas al verano. El verano aumenta a costa del otoño y la primavera”, destaca el delegado de Aemet en Galicia, Francisco Infante, al tiempo que apunta que los episodios de olas de frío e inviernos gélidos como los de hace años son y serán “cada vez menos frecuentes”.

El parque de Vioño: la estampa perfecta del otoño en A Coruña / Casteleiro

Este patrón no es casual. Las alteraciones en la duración y comportamiento de las estaciones son una de las manifestaciones más visibles del cambio climático. La prolongación del verano, la reducción de las estaciones intermedias y la mayor frecuencia de fenómenos extremos —como olas de calor o lluvias torrenciales— son señales claras de un sistema climático en transformación.

Para este sábado, las temperaturas máximas en las ciudades oscilarán entre los 25 grados y los 31, mientras que las mínimas se moverán entre los 11 y los 14º. La aproximación de un frente, que tocará tierra por la noche, dejará lluvias por el oeste que se irán generalizando el domingo a toda la comunidad, aunque serán localmente fuertes en puntos del oeste. Las temperaturas máximas caerán entre cuatro y nueve grados en solo 24 horas, mientras que las mínimas ascenderán ligeramente, con valores que llegarán a 17 grados. La brecha entre las temperaturas diurnas y nocturnas será de apenas tres o cuatro grados. A modo de ejemplo, en A Coruña el domingo la máxima prevista es de 20 grados y la mínima de 16; en Vigo 15º/20º y en Santiago 14/17.

El lunes, con el paso del frente se espera la entrada de aire frío, denominado post frontal, que conllevará un ligero descenso de las temperaturas respecto al domingo. Habrá chubascos de transición. Y el martes se espera otro frente, al que sucederán nuevas borrascas que dejarán lluvias al menos hasta el viernes.