Besteiro exige a la Xunta acción frente al cambio climático
REDACCIÓN
Santiago
El líder del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, reclamó a la Xunta que deje la «pasividad e improvisación» y gestione el territorio adaptado al cambio climático, «cuidando el monte todo el año, no solo cuando arde». Durante su visita al Laboratorio Ecosocial do Barbanza en Rianxo, destacó que Galicia puede liderar la transición verde europea con planificación, prevención y empleo rural sostenible. Besteiro subrayó que el Gobierno gallego debe apostar por políticas forestales y rurales que generen empleo verde, restauren suelos y promuevan la ganadería extensiva.
