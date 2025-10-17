La compra de casa por extranjeros se cuadruplica en una década en Galicia

Jeff, de origen canadiense, es uno de los extranjeros no residentes en Galicia que esta semana cierra la compra de una vivienda en Vigo. El clima templado y la calidad de vida le sedujeron tras el invierno a -40º vividos en el norte de su país natal. También valora el clima y la seguridad de la comunidad el australiano Mike, otro de los clientes del abogado experto en Derecho Inmobiliario Juan Camacho, que destaca el tirón de las ventas de inmuebles a extranjeros —en su caso, mayoritariamente británicos, estadounidenses y holandeses—: «Todas las semanas tenemos operaciones; esta, en concreto, dos», remarca el socio del despacho BGI-Law en Galicia.

La demanda extranjera en el mercado inmobiliario gallego se ha disparado en los últimos años. Según los datos del Consejo General del Notariado, el número de viviendas adquiridas por compradores foráneos en Galicia se ha cuadruplicado en la última década, pasando de 270 operaciones en el primer semestre de 2016 a 1.072 entre enero y junio de 2025, lo que representa además un aumento del 14% respecto a 2024.

Este crecimiento sostenido contrasta con una ligera moderación en los precios. El valor medio del metro cuadrado en Galicia se sitúa en 1.034 euros, apenas un 0,6% más que en 2024, lo que apunta a una fase de contención tras las subidas registradas en los años posteriores a la pandemia. En comparación, el precio actual es un 21% superior al de 2019, cuando la vivienda para extranjeros se situaba entre 803 y 882 euros el metro cuadrado.

Los compradores portugueses se sitúan a la cabeza de la demanda, representando el 17% de las operaciones, seguidos de alemanes (13,6%) e italianos (7,5%). Como curiosidad, Galicia se ha convertido en el cuarto destino preferido por los ciudadanos alemanes para adquirir vivienda en España, solo por detrás de las Islas Baleares y de Extremadura, lo que refleja el creciente interés del mercado centroeuropeo por el noroeste.

En el conjunto del periodo analizado, la evolución interanual muestra un patrón de crecimiento sostenido —con altibajos como la caída del 33% en 2020, marcada por la pandemia— y un repunte progresivo desde 2021, cuando se superaron por primera vez las 600 operaciones semestrales. Desde entonces, la curva ascendente ha sido constante, con incrementos superiores al 20% anual en los dos últimos ejercicios.

El dinamismo del mercado gallego se explica, según fuentes del sector, por el atractivo paisajístico y la calidad de vida, además de unos precios todavía muy por debajo de la media nacional, que ronda los 2.100 euros por metro cuadrado. Respecto a la procedencia de los compradores extranjeros en el conjunto de España, los británicos lideran el ranking, seguidos de marroquíes y alemanes. El primer semestre de 2025, Reino Unido sumó unas 5.731 compraventas, Marruecos 5.654, y Alemania unas 4.756.