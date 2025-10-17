El exconselleiro Villares declara por la denuncia de Paloma Lago
Compareció ante el juzgado que investiga la causa por presunta agresión sexual
REDACCIÓN
El exconselleiro do Mar, Alfonso Villares, prestó declaración hace unos días en el Juzgado de Instrucción número 2 de Ferrol, competente en materia de violencia machista, en relación con la denuncia por presunta agresión sexual presentada por la presentadora Paloma Lago.
Según fuentes consultadas, la comparecencia del exmiembro del Gobierno gallego se desarrolló con la máxima discreción. La propia Lago ratificó su denuncia en la misma sede judicial el pasado 7 de abril.
El procedimiento continúa su curso en un juzgado con elevada carga de trabajo, que deberá analizar los informes forenses. Villares dimitió al frente de la Consellería do Mar el pasado mes de junio, en una comparecencia urgente en San Caetano, la sede de la Xunta, alegando que lo hacía para poder «defenderse» en mejores condiciones de una acusación de la que se declaró «totalmente inocente».
Fuentes próximas al caso señalan que la declaración forma parte de las diligencias previas abiertas tras la ratificación de la denuncia. El juzgado continúa ahora con la revisión de los informes forenses y otras pruebas periciales.
