La factura de basura de Sogama a los municipios se encarece un 48% porque reciclan poco

En plena escalada del recibo de la basura y mientras crece la indignación ciudadana, desde algunos concellos se culpa a Sogama por el incremento del canon que cobra a los consistorios. La sociedad, que trata la basura de un total de 295 municipios gallegos, se ha sentido interpelada y ha divulgado un vídeo donde devuelve la pelota a los ayuntamientos y les advierte que la factura final que abonan las entidades locales se puede reducir un 48 por ciento si mejoran la gestión de la bolsa negra.

Para ello, los ayuntamientos tienen que «reducir al máximo la producción de residuos en origen y separar correctamente las fracciones que conforman esta bolsa negra», según explican desde Sogama.

La bolsa negra es aquella donde se debe depositar todo lo que no es apto para reciclaje. Sin embargo, esto no ocurre así. Según los datos de Sogama, el 68 por ciento de la basura que les llega dentro de esta bolsa es reutilizable e incluso detalla su contenido. Así, el 33,6 por ciento son biorresiduos, que deberían depositarse en el contenedor marrón para su compostaje. Otro 18 por ciento se corresponde con envases ligeros, papel y vidrio que deben introducirse en los cubos amarillos, azules y en el iglú verde. Y hay otro 17 por ciento que se corresponde con textil, madera y escombros que tienen que canalizarse a través de contenedores específicos o puntos limpios.

¿Y por qué sale más caro no reciclar correctamente? La recogida y gestión de la bolsa amarilla (envases ligeros), papel y cartón (contenedor azul) y de los envases de vidrio (iglú verde) es gratuita para los concellos. Sin embargo, los ayuntamientos sí deben pagar por el tratamiento del contenedor marrón (donde se deposita la materia orgánica) y de la bolsa negra.

Y la gestión de los biorresiduos sale más barata que la incineración. Sogama cobra 95 euros por tonelada de basura de la bolsa negra, que pueden rebajarse a 83 euros por tonelada si disminuyen la producción de residuos en un 1 por ciento o incrementan el reciclaje. Sin embargo, la factura por tratar la basura orgánica es más barata: 51,40 euros por tonelada.

«La bolsa marrón resulta, por tanto, más barata que la negra, debido fundamentalmente al interés del Gobierno gallego en incentivar a los municipios para que contribuyan en mayor medida al compostaje de restos orgánicos», explican desde Sogama.

Para ello se puso en marcha una red de instalaciones para el tratamiento del compost. Hay una planta para tratar estos residuos y convertirlos en abono en cada una de las cuatro provincias: Cervo (Lugo), Cerceda (A Coruña), Vilanova de Arousa (Pontevedra) y Verín (Ourense). Y además se habilitaron 13 plantas de transferencia.