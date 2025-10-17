Galicia tiene registrados más de 10.000 vehículos históricos

Galicia tiene registrados 10.144 vehículos históricos, que son aquellos que como mínimo tienen 30 años y respetan sus piezas originales, mientras que en el conjunto del país hay en la actualidad 175.753.

La cifra a nivel nacional supone cuatro veces más que los 48.000 que había hace un año cuando se aprobó el nuevo reglamento que simplificó su registro, lo que supera las expectativas que se tenían inicialmente, ha indicado este jueves el director de la DGT, Pere Navarro, durante un acto en el que ha hecho balance del primer aniversario del reglamento, que entró en vigor el 1 de octubre del pasado año.

A pesar de ese incremento, Navarro reconoció que España aun está lejos de los 1,5 millones de Reino Unido, los 600.000 de Alemania o los 400.000 de Francia. No obstante, incidió en que este primer año ha sido un éxito y ha vaticinado que se va a continuar en esa línea, ya que aun hay un importante número de vehículos por toda la geografía nacional susceptibles de ser matriculados como históricos, vaticinó.