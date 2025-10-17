Muere una octogenaria tras ser atropellada en Xinzo

Una mujer de 81 años falleció el miércoles por la noche tras ser atropellada en Xinzo de Limia (Ourense). El siniestro se produjo a la altura del punto kilométrico 200 de la N-525, una vía con alta densidad de tráfico que atraviesa el núcleo urbano.

La octogenaria, que residía muy próxima al punto en el que fue arrollada, era habitual que circulase por el arcén para acceder a su vivienda, y en muchas ocasiones sin hacer uso de prendas reflectantes que facilitasen su visibilidad.

Pasadas las 21.10 horas, un particular alertó al 112 Galicia indicando que la mujer había sido arrojada violentamente contra la acera tras el impacto. Los bomberos del Parque de Xinzo acudieron al lugar y, tras evaluar la situación, comunicaron la posibilidad de que la víctima ya hubiera fallecido. Poco después, los servicios sanitarios de Galicia-061 confirmaron el fallecimiento. En el operativo participaron también la Guardia Civil de Tráfico y la Policía Local de Xinzo.

Este atropello se suma al ocurrido el domingo en Santa Comba (A Coruña), donde un hombre de 81 años perdió la vida tras ser arrollado en la Avenida Antonio Tomé Taboada, en las inmediaciones del ayuntamiento. Pese a los esfuerzos del personal sanitario del PAC local y de la ambulancia desplazada, no se pudo salvar la vida del octogenario.