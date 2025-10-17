Los nuevos funcionarios que entren a la Xunta dejarán de ocupar destinos provisionales

Cuando una persona supere un proceso selectivo de la Xunta para ocupar una plaza de empleo público, el Gobierno gallego tendrá que adjudicarle directamente un destino definitivo. Hasta ahora no era así. La Lei de Emprego Público, tras una reforma en 2021, preveía que, mientras no tomase posesión de ese puesto podría situarlo en otro con carácter transitorio. Varias sentencias fallaron en contra de esta práctica y obligaron a la Administración autonómica a convertir en definitivos esos puestos, pero esto abrió un conflicto pues esas plazas provisionales habían sido ya ofertadas y adjudicadas en un concurso de traslados.

Para deshacer el entuerto la Xunta ha decidido modificar la Lei de Emprego Público a través de la llamada ley de acompañamiento al proyecto de Presupuestos para 2026, que hoy aprueba el Consello de la Xunta. El Gobierno gallego trasladó ayer estos cambios a las centrales sindicales.

Así, a partir de 2026 la toma de posesión de los nuevos funcionarios se hará en el plazo de un mes a partir de la publicación del nombramiento o dentro del plazo previsto en la correspondiente convocatoria. Y se elimina la posibilidad de asignarles un destino provisional mientras no ocupan ese puesto definitivo.

Acata así las últimas sentencias en contra de esta práctica. En 2022 el Tribunal Constitucional, a raíz de un caso en Canarias, lo declaró contrario a derecho y en junio de 2024 una sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) obligó a que los destinos asignados de forma provisional se convirtieran en definitivos. «A partir de ahí empezó a haber una cascada de demandas y afectó a los concursos de traslados», explica Juan Carlos Rivas, de CSIF.

El problema es que esas plazas provisionales habían sido adjudicadas en concursos de traslados a otros empleados públicos. Fueron varios los colectivos afectados.

Para poner orden la Xunta introduce en la futura Lei de Medidas Fiscales e Administrativas de los Presupuestos de 2026 una disposición en la que establece que los funcionarios que consiguieran la adjudicación definitiva de la plaza que ocupaban provisionalmente mantendrán ese puesto. Pero si esos nuevos empleados públicos aún tienen el destino de forma provisional y otra persona ha conseguido la plaza en concurso de traslados, entonces serán cesados. Y se les ofertará «un número de plazas vacantes suficientes».

En todo caso, si siguen en situación provisional dos años automáticamente ese destino se convertirá en definitivo.

No es el único cambio en materia de empleo público incorporado en la ley de acompañamiento a los Presupuestos. La Xunta también elimina el periodo de prueba de tres meses que tenían que pasar los funcionarios interinos cuando tomaban posesión, a riesgo de ser cesados si no superaban estas prácticas. También se introducen en la futura Lei de Medidas Fiscais e Administrativas cambios respecto a los permisos de nacimiento, adopción o guarda o licencias por cuidado de hijos para los empleados de la Xunta.

En el caso de los permisos por nacimiento para la madre biológica seguirán siendo de 22 semanas con la obligación de cogerse las seis semanas posteriores al parto. Otras catorce semanas podrán pillarse hasta que el hijo o hija cumpla un año. La novedad es que la madre tendrá dos semanas —cuatro en el caso de que se trate de familia monoparental— de las que podrá disfrutar hasta que el niño cumpla los ocho años.

Desde CSIF denunciaron ayer que les entregaron la documentación a pocas horas de reunirse con la Xunta. «Es un desprecio a la negociación colectiva», lamentó Juan Carlos Rivas. Este sindicato votó en contra de la Lei de Medidas Fiscais, al igual que CIG, UGT y CCOO.