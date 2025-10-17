Rueda critica al Gobierno por no convocar aún las ayudas por los incendios
El presidente gallego pide al Ejecutivo central «igualdad de trato»
El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, denunció ayer que el Gobierno central aún no ha convocado las ayudas para los afectados por los incendios del pasado verano, mientras que las de la Xunta «ya están pagadas y son de más cuantía». «Los incendios fueron en agosto y estamos a mediados de octubre; no es que la gente no haya cobrado, es que el Gobierno no ha convocado las ayudas», lamentó en un desayuno informativo en Madrid. Rueda reconoció que su relación con Pedro Sánchez «no es buena» y desearía que «fuera mucho mejor», aunque subrayó que «no ve ninguna ventaja en la confrontación» entre administraciones.
«No vamos a quedarnos callados ante lo que no es justo», advirtió, defendiendo que Galicia «no puede permitir que le quiten lo que le corresponde». El líder gallego reiteró que su objetivo es «defender a Galicia sin enfrentamientos innecesarios, pero con firmeza».
- Veroño en Galicia': ¿Hasta cuándo durará este veranillo de octubre?
- Una mujer de 91 años muere en Cabanas en un accidente de tráfico en la autopista AP-9
- Fabio, de 36 años, heredó un piso: «Soy un privilegiado: de vivir alquilado entre goteras pasé a tener casa propia»
- Un ‘criadero de muerte’ en Mesón do Vento con 250 cadáveres de animales
- Un octubre de calor inusual: hasta siete grados por encima de lo normal
- El Sergas renuncia a concertar la práctica de abortos con la privada
- Distracciones al volante: el peligro de ver series de Netflix mientras conduces
- TVE retransmitirá os partidos da Selección Española en galego por primeira vez: así tes que facer para escoitalo