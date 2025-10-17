Rueda critica al Gobierno por no convocar aún las ayudas por los incendios

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, denunció ayer que el Gobierno central aún no ha convocado las ayudas para los afectados por los incendios del pasado verano, mientras que las de la Xunta «ya están pagadas y son de más cuantía». «Los incendios fueron en agosto y estamos a mediados de octubre; no es que la gente no haya cobrado, es que el Gobierno no ha convocado las ayudas», lamentó en un desayuno informativo en Madrid. Rueda reconoció que su relación con Pedro Sánchez «no es buena» y desearía que «fuera mucho mejor», aunque subrayó que «no ve ninguna ventaja en la confrontación» entre administraciones.

«No vamos a quedarnos callados ante lo que no es justo», advirtió, defendiendo que Galicia «no puede permitir que le quiten lo que le corresponde». El líder gallego reiteró que su objetivo es «defender a Galicia sin enfrentamientos innecesarios, pero con firmeza».