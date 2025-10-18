Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La comunidad recorta la tasa de pobreza con la vivienda como principal problema

Contabiliza casi 509.000 personas en riesgo de exclusión social, 180.000 menos en un año | Es la autonomía con menos desigualdad de todo el Estado

Iria D. Pombo

Santiago

El 18,8% de la población gallega vive en riesgo de pobreza o exclusión social, según el informe O Estado da Pobreza en Galicia 2024 de la Rede Europea de Loita contra a Pobreza e a Exclusión Social (EAPN-Galicia), presentado este viernes por primera vez en el Parlamento. Son unas 509.000 personas: 228.000 hombres y casi 281.000 mujeres. Entre ellas, unas 141.000 menores de 65 años residen en hogares con baja intensidad de empleo, un 7,1% del total.

El estudio muestra un respiro tras años de datos negativos. La tasa Arope bajó con respecto a 2023 y se sitúa ya por debajo del promedio estatal (25,8%). En solo un año, 180.000 gallegos salieron del riesgo de pobreza o exclusión. También mejoraron los indicadores en los hogares con menores —que pasan del 21% al 15,7%— y en las familias monoparentales, cuya tasa se reduce del 52,6% al 50,3%, lo que contribuye a aliviar la pobreza infantil.

Pese a los avances, desde la EAPN y el presidente del Parlamento, Miguel Ángel Santalices, llamaron a la prudencia. La brecha de género sigue siendo profunda: aunque aumenta el empleo femenino, las mujeres continúan padeciendo mayor precariedad, salarios más bajos y pensiones menores. La discapacidad, además, multiplica el riesgo de exclusión, con tasas que duplican a las de la población sin limitaciones.

La Carencia Material y Social Severa (CMSS) refleja otra cara del problema. Afecta sobre todo a quienes viven de alquiler (14,6%) frente a los propietarios (2,9%). Un 16,6% de los gallegos no puede mantener su vivienda a una temperatura adecuada y un 27% no está en condiciones de afrontar gastos imprevistos. También crece el porcentaje de personas que viven en inmuebles con falta de espacio (5,1%), un efecto directo del encarecimiento de la vivienda. Aunque la renta media ha subido ligeramente, el alojamiento continúa siendo un factor de empobrecimiento: los gallegos destinan un 33,2% de sus ingresos a la vivienda, y los hogares en situación de pobreza, hasta el 40% del alquiler.

Por primera vez, el informe desglosa el gasto social de los principales concellos. A Coruña (126 euros por habitante) y Lugo (108) lideran la inversión, mientras Santiago (89,6), Vigo (72,8) y Pontevedra (menos de 50) cierran la lista. La presidenta de EAPN-Galicia, Ana Pardo, y Santalices coincidieron en destacar el papel de las administraciones. Sin las pensiones, el Ingreso Mínimo Vital o las políticas públicas de protección, «760.000 gallegos más estarían en la pobreza», advirtió Pardo. Reclamó «modificar la Lei de Inclusión Social, apoyar a las familias monoparentales y reforzar los programas de inclusión laboral». El informe subraya también la labor de las entidades sociales que trabajan sobre el terreno con las personas más vulnerables.

