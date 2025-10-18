La comunidad recorta la tasa de pobreza con la vivienda como principal problema

El 18,8% de la población gallega vive en riesgo de pobreza o exclusión social, según el informe O Estado da Pobreza en Galicia 2024 de la Rede Europea de Loita contra a Pobreza e a Exclusión Social (EAPN-Galicia), presentado este viernes por primera vez en el Parlamento. Son unas 509.000 personas: 228.000 hombres y casi 281.000 mujeres. Entre ellas, unas 141.000 menores de 65 años residen en hogares con baja intensidad de empleo, un 7,1% del total.

El estudio muestra un respiro tras años de datos negativos. La tasa Arope bajó con respecto a 2023 y se sitúa ya por debajo del promedio estatal (25,8%). En solo un año, 180.000 gallegos salieron del riesgo de pobreza o exclusión. También mejoraron los indicadores en los hogares con menores —que pasan del 21% al 15,7%— y en las familias monoparentales, cuya tasa se reduce del 52,6% al 50,3%, lo que contribuye a aliviar la pobreza infantil.

Pese a los avances, desde la EAPN y el presidente del Parlamento, Miguel Ángel Santalices, llamaron a la prudencia. La brecha de género sigue siendo profunda: aunque aumenta el empleo femenino, las mujeres continúan padeciendo mayor precariedad, salarios más bajos y pensiones menores. La discapacidad, además, multiplica el riesgo de exclusión, con tasas que duplican a las de la población sin limitaciones.

La Carencia Material y Social Severa (CMSS) refleja otra cara del problema. Afecta sobre todo a quienes viven de alquiler (14,6%) frente a los propietarios (2,9%). Un 16,6% de los gallegos no puede mantener su vivienda a una temperatura adecuada y un 27% no está en condiciones de afrontar gastos imprevistos. También crece el porcentaje de personas que viven en inmuebles con falta de espacio (5,1%), un efecto directo del encarecimiento de la vivienda. Aunque la renta media ha subido ligeramente, el alojamiento continúa siendo un factor de empobrecimiento: los gallegos destinan un 33,2% de sus ingresos a la vivienda, y los hogares en situación de pobreza, hasta el 40% del alquiler.

Por primera vez, el informe desglosa el gasto social de los principales concellos. A Coruña (126 euros por habitante) y Lugo (108) lideran la inversión, mientras Santiago (89,6), Vigo (72,8) y Pontevedra (menos de 50) cierran la lista. La presidenta de EAPN-Galicia, Ana Pardo, y Santalices coincidieron en destacar el papel de las administraciones. Sin las pensiones, el Ingreso Mínimo Vital o las políticas públicas de protección, «760.000 gallegos más estarían en la pobreza», advirtió Pardo. Reclamó «modificar la Lei de Inclusión Social, apoyar a las familias monoparentales y reforzar los programas de inclusión laboral». El informe subraya también la labor de las entidades sociales que trabajan sobre el terreno con las personas más vulnerables.