«Nos va a ayudar a captar más fondos y a fidelizar el talento»

La directora de la Axencia Galega de Innovación, Carmen Cotelo Queijo, celebra la noticia, que revalida la posición de la comunidad a la vanguardia no solo en el ámbito de la salud, sino también de la computación. Ahora, este reconocimiento pone a Galicia en el mapa europeo de la excelencia, que, asegura, traerá beneficios a todos los niveles, desde el plano económico hasta el innovador y científico.

¿Cuándo empezáis a trabajar en la candidatura?

Empezamos a principios de año, valorando la idea. La convocatoria la detectó el CESGA, porque solo se pueden presentar centros de supercomputación. Nos comentaron que existe esta oportunidad, que era muy ambiciosa pero que teníamos el ecosistema y la capacidad para conseguirlo. Tenemos un centro de supercomputación que lleva trabajando 33 años, no pedimos la factoría desde cero, teníamos la base para poder optar a ella. Ahora nos queda llevarlo a cabo y demostrar que estamos aquí porque podemos hacerlo.

¿Qué va a suponer para Galicia contar con este centro?

Solo va a traer beneficios. Hará que seamos capaces de establecer nuevas colaboraciones con otras instituciones o empresas europeas; traerá desarrollo de conocimiento y económico en Galicia, y también competitividad a nivel internacional. Esto no solo nos va a ayudar a captar más fondos, porque vamos a ser más atractivos para que quieran colaborar con nosotros, sino que también nos va a ayudar a captar más talento y a fidelizar el que tenemos. Si brillamos en el mapa europeo, no hay necesidad de marcharse.

¿Cuándo estará operativa?

Las factorías que se financiaron en diciembre empezaron a operar hace poco, todavía están empezando. Ahora nos quedan unos meses de trámites, que en los primeros casos duraron entre cuatro y cinco meses, pero yo creo que en verano ya estaremos trabajando. Iremos montando el programa de trabajo, los servicios que se van a prestar y detectando los retos y necesidades de las empresas que van a querer participar.