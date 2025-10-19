Ferrolterra reactiva la lucha por el tren con un calendario de movilizaciones

Con la vista puesta en el 30 de noviembre, fecha marcada en rojo para una gran movilización comarcal, el Foro Cidadán polo Ferrocarril ha echado a andar su calendario de acciones. Lo hizo ayer, con un simbólico viaje en tren desde Ferrol hasta Pedroso, en Narón, acompañado de música en directo en la estación. El regreso, sin convoyes disponibles hasta la tarde, tuvo que resolverse por otras vías: una metáfora perfecta del aislamiento ferroviario que sufre la ciudad.

La ruta, breve pero cargada de significado, sirvió para reivindicar el potencial de una línea que conecta Ferrol con Ortegal, A Mariña lucense y Asturias, y que lleva décadas sin inversiones de calado. Xabier Dongil, portavoz del Foro, subraya que el objetivo es reactivar el debate político y social: «Buscamos la transversalidad en la sociedad, que la reivindicación sea transmitida por los partidos; queremos llegar a todos los ámbitos y lograr más apoyos».

Tras reunirse con Ana Pontón (BNG) y Valentín González Formoso (PSOE), según destacó ayer el colectivo. buscan un pacto amplio por el tren. El Concello de Ferrol, por su parte, sigue esperando avances tras su visita a Madrid, donde el Ministerio de Transportes prometió una hoja de ruta para la única ciudad gallega sin conexión directa con la capital. La Mancomunidad de Ferrolterra prevé sumarse mañana lunes a la protesta. El Foro, mientras tanto, intensifica contactos para que la cita de noviembre sea un clamor que resuene en toda Galicia.