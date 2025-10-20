La comunidad gallega, entre las que tendrá mayor edad en Europa en 2050

Galicia logró durante el primer semestre de este 2025 ganar población. Lo hizo, además, sin depender de la llegada de personas migrantes, que en los últimos años se han convertido en un salvavidas tanto para la demografía de la comunidad como para diferentes sectores del mercado laboral. Después de 12 años, por primera vez, durante estos primeros seis meses se registraron más nacimientos que defunciones.

Sin embargo, lejos de suponer un cambio en la tendencia demográfica de la comunidad, este hecho parece ser la excepción que confirma la regla. Al menos, eso reflejan las proyecciones publicadas la semana semana por el ente estadístico de la UE, Eurostat, que predice que la población gallega será la cuarta más envejecida de todo el viejo continente en 2050.

Según los datos del órgano europeo, Galicia cuenta en la actualidad con una media de edad de 49,7 años. Una cifra que la sitúa en el tramo más avejentado de la Unión Europea, pero lejos todavía de las diez regiones con un promedio de edad más elevado. Un ranking que, en este momento, encabeza la región italiana de Liguria, en el noroeste del país transalpino, con una media etaria de 52,3 años.

Dentro de un cuarto de siglo, la población gallega se habrá avejentado en siete años, hasta los 56,8. Junto a Galicia, se encontrarán para aquel entonces entre las regiones más envejecidas de Europa Asturias (59,1) y Castilla y León (57,9).

Para el geógrafo de la Universidade de Santiago de Compostela (USC) y experto en demografía Carlos Ferrás, esta hipotética concentración en el Noroeste de España de los puntos más envejecidos del conjunto de Europa, a excepción de la isla italiana de Cerdeña —tercera en el ranking, con 57,9 años de media— no es casual. «Ten razóns históricas. Son rexións nas que durante un periodo de tempo marchou moita xente adulta en periodo reprodutivo ao estranxeiro e, na actualidade, contan cunha situación periférica no sentido económico e laboral. Moita xente marcha cara outros lugares de España cun maior desenvolvemento industrial en busca de mellores oportunidades», explica el geógrafo afincado en municipio coruñés de Brión.

Procesos históricos que, unidos al progresivo incremento de la esperanza de vida en el conjunto de la Unión Europea, han provocado que el proceso de envejecimiento en el noroeste del Estado sea más acentuado que en otras regiones españolas y europeas.