El Ejecutivo gallego celebra el Consello de hoy en Celanova
REDACCIÓN
Santiago
El Consello de la Xunta de hoy se celebrará en Celanova, en Ourense, enmarcado en el objetivo del Ejecutivo de descentralizar las reuniones de su Gobierno. Es la segunda vez en dos meses que se desplaza a esta provincia, que fue la más afectada por los incendios, y que precisamente será destinataria en los presupuestos de 2026 de varias inversiones que anunciarán esta mañana.
- La Aemet avisa: cambio radical del tiempo en Galicia con lluvia y bajón térmico
- Un ‘criadero de muerte’ en Mesón do Vento con 250 cadáveres de animales
- Rueda anuncia que la Xunta comprará bajos para rehabilitarlos y destinarlos a alquiler social
- Un octubre de calor inusual: hasta siete grados por encima de lo normal
- Galicia tendrá una de las cuatro fábricas europeas que harán IA experimental
- Crece la temporalidad en el Sergas y alcanza ya a la mitad de su plantilla
- Galicia, tierra de atropellos: más de 140 muertos en diez años, el 53% en A Coruña
- La Xunta facilitará construir vivienda protegida en suelo no residencial