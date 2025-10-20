El Ejecutivo gallego celebra el Consello de hoy en Celanova

El Consello de la Xunta de hoy se celebrará en Celanova, en Ourense, enmarcado en el objetivo del Ejecutivo de descentralizar las reuniones de su Gobierno. Es la segunda vez en dos meses que se desplaza a esta provincia, que fue la más afectada por los incendios, y que precisamente será destinataria en los presupuestos de 2026 de varias inversiones que anunciarán esta mañana.