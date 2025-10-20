García Ortiz propone a Carmen Eiró para la Fiscalía Superior de Galicia
El fiscal general del Estado propone a la fiscala de Medio Ambiente y Urbanismo para relevar a Suanzes. También avala a Eva Regueiro para repetir como fiscala de Ourense
El fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, propone como fiscal superior de Galicia a la fiscal Carmen Eiró, actual fiscala de Medio Ambiente y Urbanismo de Galicia.
Eiró se convertiría así en la primera mujer fiscal superior de Galicia. A la jefatura de la Fiscalía Provincial de Ourense, propone la renovación en su cargo
de la jefa de la Fiscalía Provincial de Ourense, Eva Regueiro Rodríguez.
García Ortiz ha formalizado estas propuestas en la reunión del Consejo Fiscal en la que, entreotros asuntos, ha informado de 15 propuestas de nombramiento en cargos discrecionales.
Perfil
Carmen Eiró es fiscal delegada Autonómica de la especialidad de Medio Ambiente y Urbanismo de Galicia desde 2020. No obstante, lleva 20 años
llevando esta especialidad ya que en 2005 ya fue nombrada fiscal delegada provincial de Medio Ambiente, Urbanismo, Patrimonio Histórico, Incendios
Forestales, Fauna y Flora de Ourense. Cargo desde el que asumió el despacho y tramitación de todos los procedimientos judiciales y diligencias de investigación en la materia en toda la provincia. Es fiscal desde 1998 y está destinada en la fiscalía ourensana.
Desde octubre de 2009 compagina esa función con las de Fiscal de Menores, también en la fiscalía provincial de Ourense, además de llevar procedimientos
tramitados en el Juzgado de Instrucción de Bande.
Otros cuatro candidatos
Carmen Eiró cuenta con el aval de García Ortiz, pero hay otros cuatro candidatos que pugnan por tomar las riendas de la Fiscalía gallega. Son el fiscal jefe de la Fiscalía provincial de A Coruña, Miguel Armenteros; el exfiscal superior de Galicia Carlos Varela; el fiscal delegado de Delincuencia Económica, Román Ruiz Alarcón, y el fiscal jefe de Santiago, Antonio Roma.
Tras más de una década en el cargo, Ferando Suanzes se jubila al cumplir 72 años, y se abre una nueva etapa en la Fiscalía Superior de Galicia, y Carmen Eiró parte con ventaja.
