Un incendio en Pantón calcina más de 30 hectáreas

Tras un verano negro de incendios y, a pesar de estar a mediados de octubre, las llamas siguen sin dar tregua al monte gallego. Un nuevo fuego registrado en Pantón, en la parroquia de Cangas, arrasó a 31 hectáreas.

Medio Rural informó de que en torno a las 17.40 horas de ayer se dio por extinguido El incendio se inició a las 01.46 horas del domingo y afectó a 20 hectáreas arboladas y 11 de monte raso.