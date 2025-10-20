Un incendio en Pantón calcina más de 30 hectáreas
REDACCIÓN
Santiago
Tras un verano negro de incendios y, a pesar de estar a mediados de octubre, las llamas siguen sin dar tregua al monte gallego. Un nuevo fuego registrado en Pantón, en la parroquia de Cangas, arrasó a 31 hectáreas.
Medio Rural informó de que en torno a las 17.40 horas de ayer se dio por extinguido El incendio se inició a las 01.46 horas del domingo y afectó a 20 hectáreas arboladas y 11 de monte raso.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- La Aemet avisa: cambio radical del tiempo en Galicia con lluvia y bajón térmico
- Un ‘criadero de muerte’ en Mesón do Vento con 250 cadáveres de animales
- Rueda anuncia que la Xunta comprará bajos para rehabilitarlos y destinarlos a alquiler social
- Un octubre de calor inusual: hasta siete grados por encima de lo normal
- Galicia tendrá una de las cuatro fábricas europeas que harán IA experimental
- Crece la temporalidad en el Sergas y alcanza ya a la mitad de su plantilla
- Galicia, tierra de atropellos: más de 140 muertos en diez años, el 53% en A Coruña
- La Xunta facilitará construir vivienda protegida en suelo no residencial