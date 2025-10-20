Interrumpida la circulación de trenes entre Santiago y A Coruña por un cadáver en la vía

La circulación ferroviaria entre Santiago de Compostela y A Coruña permanece interrumpida desde media mañana de este lunes por un cuerpo que ha aparecido en la vía del tren a la altura del viaducto de O Tangueiro, en la rúa da Ponte de San Lázaro.

Según informó Renfe a las 10.52 horas, “está interrumpida la circulación entre Santiago de Compostela y Ordes por el accidente de una persona”, una incidencia que afecta a todos los trenes que realizan el recorrido entre ambas ciudades.

Viajeros que se encuentran en algunos de los convoy afectados explican que, a través de la megafonía, el personal del tren les comunicó que la interrupción se debía a la aparición de un cadáver en las vías.

⚠️Está interrumpida la circulación entre Santiago de Compostela y Ordes por el accidente de una persona. Afecta a los trenes que realizan el recorrido Santiago de Compostela-A Coruña. — INFOAdif (@InfoAdif) October 20, 2025

Por ahora, Renfe no ha precisado el alcance de la incidencia ni cuándo se prevé restablecer el servicio, aunque los trenes permanecen detenidos en las estaciones de A Coruña y Santiago y los pasajeros están recibiendo información sobre posibles alternativas de transporte. Los viajeros con destino A Coruña ya están siendo trasladados en autobús.

La megafonía de Renfe ha advertido del corte entre las estaciones de tren compostelana y coruñesa por un cuerpo encontrado en Ordes / ECG

El suceso está siendo investigado, y está previsto que la circulación no se retome hasta que las autoridades competentes autoricen la reapertura de la línea.

(Noticia en ampliación)