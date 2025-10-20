Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

A la altura de O Tangueiro

Interrumpida la circulación de trenes entre Santiago y A Coruña por un cadáver en la vía

La incidencia afecta a todos los trenes que realizan el recorrido entre ambas ciudades del Eje Atlántico | Los viajeros con destino A Coruña ya están siendo trasladados en autobús

Los pasajeros de los trenes con destino en Santiago o A Coruña han sido reubicados en autobuses para cubrir el trayecto

Valeria Pereiras

Santiago

La circulación ferroviaria entre Santiago de Compostela y A Coruña permanece interrumpida desde media mañana de este lunes por un cuerpo que ha aparecido en la vía del tren a la altura del viaducto de O Tangueiro, en la rúa da Ponte de San Lázaro.

Según informó Renfe a las 10.52 horas, “está interrumpida la circulación entre Santiago de Compostela y Ordes por el accidente de una persona”, una incidencia que afecta a todos los trenes que realizan el recorrido entre ambas ciudades.

Viajeros que se encuentran en algunos de los convoy afectados explican que, a través de la megafonía, el personal del tren les comunicó que la interrupción se debía a la aparición de un cadáver en las vías.

Por ahora, Renfe no ha precisado el alcance de la incidencia ni cuándo se prevé restablecer el servicio, aunque los trenes permanecen detenidos en las estaciones de A Coruña y Santiago y los pasajeros están recibiendo información sobre posibles alternativas de transporte. Los viajeros con destino A Coruña ya están siendo trasladados en autobús.

La megafonía de Renfe ha advertido del corte entre las estaciones de tren compostelana y coruñesa por un cuerpo encontrado en Ordes

El suceso está siendo investigado, y está previsto que la circulación no se retome hasta que las autoridades competentes autoricen la reapertura de la línea.

(Noticia en ampliación)

