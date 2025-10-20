Muere la joven golpeada por una vaca en el desfile de San Froilán

La mujer de 31 años que había resultado gravemente herida tras ser embestida por una vaca durante el tradicional desfile de ganado en las fiestas patronales de San Froilán, en Lugo, falleció después de varios días ingresada en la UCI del Hospital Lucus Augusti.

El suceso tuvo lugar el pasado 5 de octubre en la Rúa Bispo Aguirre, cuando una de las reses que participaban en el desfile se asustó, escapó del recorrido y arrolló a la joven, natural de Vilagarcía de Arousa. A pesar de los esfuerzos del personal sanitario, la víctima no logró superar las lesiones sufridas.

El Concello de Lugo manifestó ayer su «profundo pesar» por la muerte de la mujer y trasladó su «más sincero pésame» a la familia y allegados, destacando que se trata de un momento de «enorme dolor que conmociona a toda la ciudad».