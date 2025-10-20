Las nuevas rebajas fiscales costarán a la Xunta 42 millones de euros

Los presupuestos de la Xunta contemplan cinco nuevas rebajas fiscales para 2026 que tendrán un coste para las arcas públicas de 42 millones de euros, en un contexto en el que la recaudación subirá en casi 1.000 millones de euros. Estas bonificaciones se sumarán a las ya aprobadas en ejercicios anteriores, de manera que en total el coste de los beneficios fiscales subirá a 793 millones de euros el próximo año.

Las deducciones fiscales serán para familias monoparentales, para incentivar el contrato de vitalicio, para material escolar, afectados de ELA y talidomida, exenciones en la tributación por las ayudas por los daños de los incendios y se aumenta el límite de patrimonio para disfrutar de las bonificaciones en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales.

El conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, entregó esta mañana al presidente del Parlamento, Miguel Santalices, el proyecto de Presupuestos de Galicia para 2026 para que inicie su tramitación parlamentaria. Las cuentas se elevan el próximo año a 14.240 millones de euros, un 2 por ciento más que en 2025, pero estarán muy marcadas por el fin de los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia que se puso en marcha tras la crisis del covid-19. El próximo año solo quedan pendientes de ejecutar 150 millones de estas partidas, muy por debajo de los 488 millones disponibles este año.

Por consellerías

Esa es la razón, según explicó Corgos, por la que bajan los presupuestos de cuatro consellerías, además del departamento de Alfonso Rueda. Así, el área de Presidencia de la Xunta pierde 18,7 millones (un 11% menos). Medio Ambiente e Cambio Climático experimenta también una fuerte caída de casi el 10 por ciento, Facenda baja un 9 por ciento y Presidencia, Xustiza e Deportes se queda sin 4,7 millones (un 0,8 por ciento menos).

Por el contrario, las consellerías donde más crece el presupuesto son Sanidade, en números absolutos gana 213 millones de euros (un 3,9 por ciento más), y Política Social, la que más crece porcentualmente, con un incremento del 5,1 por ciento (67,4 millones).

Por provincias

Por territorios, Pontevedra sigue siendo la provincia con menos inversión por habitante, 4.308 euros, aunque sube respecto a 2025 (184 euros más). A Coruña, sin embargo, pierde fondos respecto a 2025 pues pasa de 4.982 euros per capita a 4.873 euros.

Mientras, donde más aumentan las partidas es en la provincia de Ourense que se sitúa en 5.699 euros por habitante frente a los 5.211 de este año. Y Lugo se mantiene a la cabeza como la más beneficiada en los presupuestos de la Xunta: 5.754 euros por vecino.